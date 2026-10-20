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Indy Fontaine y El Cata unen sus talentos en el remix “Como Pa’ Mí”

El Cata es un reconocido cantante dominicano de proyección internacional, famoso por sus colaboraciones con la exitosa artista Shakira.

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    Indy Fontaine y El Cata unen sus talentos en el remix “Como Pa’ Mí”
    Indy explora su lado más tropical con una mezcla de merengue urbano.
    Indy Fontaine y El Cata unen sus talentos en el remix “Como Pa’ Mí”

    Indy Fontaine, cantautora cubanoestadounidense, presenta el remix oficial de 'Como Pa’ Mí' junto al cantante dominicano El Cata, en una colaboración que combina el sabor caribeño con los sonidos de la música tropical. El lanzamiento promete poner a bailar a sus seguidores.

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    Reconocido internacionalmente por sus colaboraciones con Shakira en éxitos como 'Rabiosa' y 'Loca', El Cata aporta su inconfundible estilo dominicano, cargado de alegría, coqueteo y ritmo. La unión de ambos artistas refleja la conexión cultural entre Santo Domingo y Miami, dando como resultado una propuesta fresca y contagiosa.

    Indy Fontaine
    Indy Fontaine

    En esta nueva versión, Indy explora su lado más tropical con una mezcla de merengue urbano. La canción evoca el ambiente de la playa y cuenta una historia de atracción, inspirada en esa sensación de no poder dejar de pensar en alguien. El tema fue compuesto por Indy Fontaine, El Cata y Guianko Gómez, quien también estuvo a cargo de la producción.

    'Como Pa’ Mí' sigue sumando logros en la carrera de Indy: alcanzó su segunda entrada en el chart Tropical Airplay de Billboard, donde acumula siete semanas y actualmente ocupa la posición 20. Este lanzamiento llega después de su participación en Premios Juventud 2026, celebrados en Marbella, España, donde recibió su primera nominación en la categoría Tropical Hit por 'Tú Tienes Algo', su colaboración con la leyenda de la salsa Charlie Cruz. Este tema también marcó su debut en el mencionado chart de Billboard.

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    Con una comunidad digital en constante crecimiento, Indy Fontaine supera los 2,05 millones de suscriptores en YouTube, los 596.000 seguidores en TikTok y los 108.000 en Instagram. Además, cuenta con más de 405.000 oyentes mensuales en Spotify.

    El remix de 'Como Pa’ Mí', junto a El Cata, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Indy Fontaine y El Cata unen sus talentos en el remix “Como Pa’ Mí”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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