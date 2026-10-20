¡DE ESTO ES GUERRA A LA GLORIA INTERNACIONAL! Guty Carrera gana ‘Top Chef VIP’ y se lleva impresionante premio en dólares

Guty Carrera ganó 'Top Chef VIP 5' , superó a Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos, y se llevó un premio de USD 200 mil.

Guty Carrera se convirtió en el ganador de 'Top Chef VIP'. | Composición Wapa

Guty Carrera se convirtió en el ganador de 'Top Chef VIP'. | Composición Wapa

Guty Carrera se convirtió en el ganador de la quinta temporada de 'Top Chef VIP', reality culinario de Telemundo. El actor y modelo ecuatoriano-peruano se impuso en la gran final frente a Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos, y obtuvo un premio de USD 200 mil.

La definición se realizó el 19 de octubre y estuvo a cargo de los chefs Antonio 'Toño' de Livier, Inés Páez Nin, conocida como Chef Tita, y Betty Vázquez, quienes evaluaron las últimas preparaciones de los cuatro finalistas.

Guty Carrera se consagra campeón de 'Top Chef VIP 5'

Tras superar la última prueba, el jurado eligió a Carrera como ganador de la temporada. El anuncio desató la emoción del participante, quien reaccionó sorprendido al escuchar su nombre. "No lo puedo creer. ¿Esto es real? Gané, gané", expresó después de conocer el resultado.

El triunfo fue celebrado también por sus compañeros y personas cercanas, entre ellas su pareja Alana Lliteras, quien estuvo presente durante la final.

Miguel Arce, otro de los participantes del programa, también destacó su desempeño. "Realmente, tu participación esta noche fue impecable", le manifestó.

Guty Carrera feliz por haber ganado el reality de cocina.

Guty Carrera recibe USD 200 mil tras vencer en la final

Además del título de campeón, Carrera recibió USD 200 mil en efectivo, uno de los premios principales del formato de Telemundo.

A lo largo de la temporada, el peruano tuvo que superar retos de creatividad, técnica culinaria, manejo del tiempo y presión frente al jurado.

Telemundo destacó su evolución durante la competencia y señaló que su disciplina, concentración y capacidad para mejorar fueron claves para llegar hasta la final.

Guty Carrera suma otro reality a su trayectoria

Antes de ingresar a 'Top Chef VIP', Carrera ya había participado en otros formatos de competencia dentro de Telemundo, como 'La Isla: Desafío Extremo' y la cuarta temporada de 'La Casa de los Famosos'.

Con esta victoria, suma un nuevo logro a su carrera en televisión y consolida su presencia en la pantalla hispana de Estados Unidos.