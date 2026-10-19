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Abogada de Pamela Franco y Christian Cueva tendría historial de GRAVES DENUNCIAS: "Organización criminal, usurpación y ..."

Pamela Franco, con la abogada Medaly Barrientos García, quien también representa a Christian Cueva, enfrenta un polémico historial de denuncias expuesto por Beto Ortiz.

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    Abogada de Pamela Franco y Christian Cueva tendría historial de GRAVES DENUNCIAS: "Organización criminal, usurpación y ..."
    Abogada de Pamela Franco y Christian Cueva
    Abogada de Pamela Franco y Christian Cueva tendría historial de GRAVES DENUNCIAS: "Organización criminal, usurpación y ..."

    Tras presentar una denuncia por presunta afectación psicológica contra Pamela López, Pamela Franco ha sido objeto de atención. La animadora de eventos había denominado ‘clandestina’ a Franco y a su club de fans. Medaly Barrientos García, abogada también de Christian Cueva, lideró esta acción legal. ¿Qué reveló Beto Ortiz sobre su historial?

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    Polémicas denuncias emergen contra la abogada de Pamela Franco y Christian Cueva

    Pamela Franco se encuentra en una situación compleja luego de denunciar a Pamela López en la comisaría de Miraflores por alegada afectación psicológica, tras haber recibido duros calificativos desde que comenzó su relación con Christian Cueva.

    Acompañada por Medaly Barrientos García del Estudio Villaverde, Franco busca medidas de protección. Barrientos asegura que no cesarán hasta que López enfrente las consecuencias legales, que podrían implicar entre dos a cinco años de prisión.

    Además, han notificado al juzgado acerca de la mención de Christian Cueva en el programa ‘Vale todo’, acto que violaría una prohibición de referencia en medios.

    Beto Ortiz sorprendió al revelar que la imagen pública de Barrientos podría estar empañada. Durante tres años, la abogada ha enfrentado denuncias significativas contra sus métodos y tácticas legales.

    Entre las denuncias están la apropiación ilícita, el uso de armas o explosivos, amenazas, posesiones indebidas, y organización criminal, lo que cuestiona la integridad de sus prácticas legales...

    Las afirmaciones recientes involucran también a Pamela López, quien fue acusada de inflar gastos de sus hijos para solicitar una pensión de 64.000 soles, desencadenando una disputa por la custodia compartida.

    "Qué ridículo eres, realmente. Te muestro el WhatsApp. ¿Desde cuándo tu cliente no visita a sus hijos? ¿Cuánto tiempo de vacaciones compartieron? ¿Han estado con mis hijos? ¡Nunca! Así que preocúpate por eso (...) Y si deseas custodia compartida, realmente es insensato pedirlo sin conocer aspectos básicos de su vida", expresó ella.

    SOBRE EL AUTOR:
    Abogada de Pamela Franco y Christian Cueva tendría historial de GRAVES DENUNCIAS: "Organización criminal, usurpación y ..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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