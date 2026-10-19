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Laura Bozzo sigue en UCI tras operación de emergencia su chofer lanza ALARMANTE REVELACIÓN

Laura Bozzo continúa hospitalizada en México luego de ser operada por una úlcera perforada. Su asistente personal y su hija ofrecieron información sobre su recuperación.

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    Laura Bozzo sigue en UCI tras operación de emergencia su chofer lanza ALARMANTE REVELACIÓN
    Laura Bozzo sigue en UCI
    Laura Bozzo sigue en UCI tras operación de emergencia su chofer lanza ALARMANTE REVELACIÓN

    La salud de Laura Bozzo mantiene preocupados a sus seguidores después de que fuera intervenida quirúrgicamente de emergencia en Acapulco, México. Pese a que la operación tuvo resultados favorables, la popular presentadora de televisión continúa internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibe atención médica permanente debido a la gravedad de su condición.

    Aarón Guerrero, chofer y asistente de la conductora, brindó declaraciones al programa América Hoy y explicó que, aunque Bozzo presenta señales de mejoría, todavía existe el riesgo de complicaciones durante su recuperación.

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    “Delicada, pero estable. La señora va evolucionando bien. Quiero que entiendan que somos humanos, conforme vaya evolucionando, puede recaer su salud”, manifestó Guerrero.

    Chofer de Laura Bozzo revela por qué continúa en cuidados intensivos

    El trabajador cercano a la presentadora explicó que la emergencia se produjo por la perforación de una úlcera, situación que requirió una intervención quirúrgica compleja.

    “Quiero que entiendan que no fue una cirugía menor, fue una cirugía un poquito complicada por el tema de reventamiento de la úlcera”, agregó.

    Asimismo, aclaró las razones por las que la figura televisiva fue trasladada a un hospital público de Acapulco. Según indicó, la urgencia del caso los llevó a buscar asistencia médica inmediata en el establecimiento que consideraron más cercano.

    “Fue una emergencia que desde Acapulco corrimos al primer hospital que a mí se me ocurrió, para salvarle la vida”, explicó.

    Guerrero también aseguró que Laura Bozzo continúa bajo observación en cuidados intensivos y recibe el mismo tratamiento que los demás pacientes del establecimiento, sin privilegios por su popularidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Laura Bozzo sigue en UCI tras operación de emergencia su chofer lanza ALARMANTE REVELACIÓN
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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