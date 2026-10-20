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¡SE CASARÁ! Hija de Anna Carina Copello celebra su compromiso a los 23 años y su mamá le dedica conmovedor mensaje: "Tu felicidad..."

Anna Carina Copello se emocionó durante la fiesta de compromiso de su hija Micaela Bebin con Tiago del Rio y compartió tiernos mensajes en redes.

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    La cantante expresó su emoción e ilusión ante el próximo matrimonio de su hija. | Composición Wapa
    ¡SE CASARÁ! Hija de Anna Carina Copello celebra su compromiso a los 23 años y su mamá le dedica conmovedor mensaje: "Tu felicidad..."

    Anna Carina Copello vivió un momento especialmente emotivo durante la fiesta de compromiso de su hija mayor, Micaela Bebin, quien celebró junto a familiares y amigos su futura boda con Tiago del Rio.

    La cantante compartió en Instagram varios registros de la celebración, entre ellos un video en el que la joven pareja baila al ritmo de ‘Amándote’, una de sus canciones más conocidas.

    Anna Carina se emociona al ver bailar a su hija

    La artista mostró su sorpresa al ver a Micaela y a su futuro yerno protagonizando uno de los momentos más especiales de la noche. “Cuando tu hija y tu futuro yerno te sorprenden de esta manera”, expresó Anna Carina junto al video.

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    Días antes, también había compartido imágenes de un brindis familiar en el que su hija se mostró visiblemente emocionada al hablar sobre su relación con Tiago.

    “Cuando ves a tu hija quebrarse de emoción al hablar del amor de su vida”, sostuvo. Luego añadió: “Y en ese instante sientes que triunfaste como mamá”.

    Micaela Bebin celebra su compromiso con Tiago del Rio

    Micaela, de 23 años, también publicó fotografías de la celebración en las que aparece luciendo su anillo, acompañada por su prometido, su madre y sus amigas. “No puedo estar más feliz”, señaló la influencer.

    Tiago del Rio respondió con un cariñoso mensaje: “La novia más linda”. Anna Carina también dejó una frase especial para su hija: “Tu felicidad siempre será la mía”.

    Así fue el anuncio del compromiso de Micaela

    La joven había confirmado su compromiso el pasado 23 de septiembre mediante una publicación en Instagram. “El sí más fácil de mi vida, para siempre juntos”, escribió entonces junto a varias fotografías con Tiago.

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    Anna Carina celebró la noticia desde el primer momento y expresó públicamente su felicidad. “Llorooooo. Ustedes son un verdadero ejemplo de amor, equipo y complicidad. El regalo más lindo es verte así de feliz, hijita bella, sabiendo que tienes al mejor compañero a tu lado. ¡Disfruten muchísimo esta etapa tan llena de ilusión!”, expresó la cantante.

    María Pía Copello, tía y madrina de Micaela, también se sumó a las felicitaciones: “Mi ahijada se comprometió. ¡Felicidades!”.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡SE CASARÁ! Hija de Anna Carina Copello celebra su compromiso a los 23 años y su mamá le dedica conmovedor mensaje: "Tu felicidad..."
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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