Peluchín ENFRENTA a Magaly por mencionar a su HERMANO: "No me perdones la vida, porque aquí no te la vamos a perdonar"

Rodrigo González desafió a Magaly Medina a entrevistar a su hermano, Carlos, lanzándole una advertencia contundente tras ella rechazar la propuesta por prever un daño emocional.

El popular presentador Rodrigo González, conocido como 'Peluchín' y figura de 'Amor y fuego', ha tenido un nuevo enfrentamiento con Magaly Medina, retándola a invitar a su hermano a su programa. Carlos González, hermano del conductor, ofreció una entrevista para hablar sobre Rodrigo, pero 'Peluchín' afirma que no se le está 'perdonando la vida' al no otorgarle este espacio.

Este reciente conflicto televisivo entre ambos surgió después de que la periodista explicara su negativa a entrevistar a Carlos González. Rodrigo cuestionó la decisión de la conductora de 63 años, sugiriendo que debería aprovechar para obtener posibles revelaciones. Además, advirtió que no tolerará lo que considera amenazas en medio de esta discusión.

Rodrigo González desafía a Magaly para que reciba a su hermano Carlos

En su intervención del lunes 19 de octubre, Rodrigo González lanzó un desafío a su examiga invitando a su hermano al programa 'Magaly TV, la firme'. Afirmó que la decisión recae solo en quien conduce el espacio, y rechazó que no entrevistarlo sea una forma de consideración hacia él.

“Si se demostrara que he cometido algún delito, que me he involucrado en actos ilícitos o corrupción, no me perdones la vida, porque aquí tampoco lo haremos contigo”, expresó contundentemente.

El presentador insistió en que si Magaly considera que la entrevista podría proporcionar información relevante, debería aceptarla. Según él, no darle esta oportunidad no es un acto de protección sino una falta de confianza en la veracidad de lo que se pueda revelar.

“Si crees que puede revelarse algo importante que me desenmascare, adelante”, manifestó el conductor de 'Amor y fuego'.

La firme advertencia de Rodrigo González a Magaly

Indicó que Medina tiene pleno conocimiento del contexto y que debe actuar conforme a lo que considere mejor para su espacio televisivo.

“No me amenaces. Los que no te conocen pueden pensar que eres benevolente, habla. Si tienes algo que preguntar, hazlo. Mi madre y yo enfrentaremos lo que sea”, afirmó, reforzando su invitación hacia Magaly.

Finalmente, 'Peluchín' destacó que no busca un trato preferencial y pidió a Medina que actúe según su criterio periodístico.

“No te detengas, no me perdones la vida y procede con lo que creas conveniente para tu trabajo, porque nosotros no te perdonaremos”, concluyó.

La postura de Magaly Medina sobre el hermano de Rodrigo

El conflicto entre Rodrigo González y Magaly Medina surgió cuando él criticó los comentarios de la periodista respecto a Susy Aponte, 'China Polo', quien fue asesinada en septiembre. En respuesta, Medina calificó a Peluchín de 'segundón', cuestionando su integridad.

En este cruce, Medina reveló que Carlos González había contactado con ella para ofrecer una entrevista donde pretendía hablar en contra de Rodrigo.

Medina afirmó que decidió no aceptar la oferta, considerándolo un potencial golpe emocional para quien había sido un amigo cercano.