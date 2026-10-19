Milagros Leiva sufre la muerte de su madre: Sus familiares y amigos se despiden

Norma Lyra Gálvez Abarca, madre de la periodista de Panamericana TV Milagros Leiva, falleció este lunes 19 de octubre tras enfrentar una enfermedad. Rafael López Aliaga, ex candidato presidencial, fue uno de los primeros en expresar sus condolencias a la presentadora de 'Esta noche'.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a Milagros Leiva por el sensible fallecimiento de su madre. Que Dios le otorgue el descanso eterno y brinde fuerza y consuelo a toda su familia en este difícil momento", compartió el líder de Renovación Popular. Hasta ahora, la comunicadora no ha hablado sobre esta dolorosa pérdida.

Rafael López Aliaga envió sus condolencias a Milagros Leiva. Foto: Facebook.

¿Cuál fue la enfermedad que terminó con la vida de la madre de Milagros Leiva?

Aún no se ha revelado oficialmente la enfermedad que provocó el fallecimiento de Norma Lyra Gálvez Abarca, la madre de Milagros Leiva. Sin embargo, días atrás, la periodista compartió en sus redes sociales que su madre sufría de diabetes, lo cual le estaba ocasionando complicaciones hepáticas.

En el mismo mensaje, la presentadora expresó su deseo de volver a los momentos que compartía con su madre, desde los juegos de niña hasta las largas jornadas de trabajo que terminaban en casa con ella.

"Cómo quisiera que ella también pudiera regresar en el tiempo para pedirle que no se enferme más, que luche contra la diabetes porque su hígado sufrirá, que no se descuide. Al final del día, cuando llego a casa y la veo dormir, solo le pido a Dios que no sufra. Nada más que eso, que no sufra", escribió la entrevistadora días anteriores.