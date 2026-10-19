Las Alucines llegan a Lima con ganas de probar la comida peruana: “Nos han recomendado de todo”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Las Alucines, el popular dúo mexicano integrado por Lupita Villalobos y Kass Quezada, ya cuentan los días para su esperado encuentro con el público peruano como parte de su Tour LATAM 2026.
Las creadoras de contenido se presentarán este 18 de noviembre, a las 8.00 p. m., en el Auditorio del Pentagonito, en San Borja, con su espectáculo 'Tu Nuevo Estilo de Vida', un show que lleva al escenario el humor, las anécdotas y la espontaneidad que las han convertido en un fenómeno en redes sociales.
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A pocos días de su llegada, Las Alucines también han expresado su entusiasmo por conocer uno de los grandes atractivos del país: la gastronomía peruana. La dupla mexicana llega con muchas ganas de probar algunos de los platos más representativos de nuestra cocina, luego de recibir numerosas recomendaciones de sus seguidores.
"Estamos muy emocionadas de conocer Perú, encontrarnos con nuestros seguidores y, por supuesto, probar toda la comida peruana que nos han recomendado", comentaron las creadoras, quienes esperan disfrutar de su primera visita al país y conectar con el público peruano.
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La llegada de Las Alucines forma parte de su recorrido por distintos países de Latinoamérica durante 2026. Con las entradas agotadas y una gran expectativa entre sus seguidores, Lupita Villalobos y Kass Quezada se preparan para vivir su primer encuentro con el público peruano este 18 de noviembre.