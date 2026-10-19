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Denisse Dibós lleva su historia y su mensaje de prevención como vocera contra el cáncer de mama

Tras superar el cáncer de mama y con una historia familiar marcada por esta enfermedad, la actriz reafirma por octavo año su compromiso con una campaña que busca poner en primer plano la prevención y el cuidado de la salud.

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    Denisse Dibós lleva su historia y su mensaje de prevención como vocera contra el cáncer de mama
    Para Denise Dibós, este mensaje tiene un significado personal: después de superar la enfermedad.
    Denisse Dibós lleva su historia y su mensaje de prevención como vocera contra el cáncer de mama

    Octubre, considerado el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, pone nuevamente en agenda la importancia de la prevención y la detección temprana, especialmente de cara al 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Para Denise Dibós, este mensaje tiene un significado personal: después de superar la enfermedad, reconoce que hay experiencias que cambian para siempre la manera de mirar la vida. Su propia historia y la de su familia la han llevado a convertir esta experiencia en un mensaje de prevención, autocuidado y gratitud por la vida.

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    Como parte de este compromiso, la actriz es vocera por octavo año consecutivo de la Campaña Contra el Cáncer de Mama de The Estée Lauder Companies. En su familia son siete hermanas mujeres y tres de ellas tuvieron cáncer de mama: una falleció y dos sobrevivieron. También dos de sus sobrinas enfrentaron la enfermedad; una falleció y la otra sobrevivió. "Para mí no es solamente una campaña. Es una historia que llevo conmigo, en la piel y en el corazón", señala Denise.

    Desde esa experiencia, su propósito es insistir en la importancia del chequeo preventivo y en la necesidad de que las mujeres no posterguen su propio cuidado. "Cada año me siento más comprometida a promover el chequeo preventivo y mi propósito es recordarles, desde mi propia experiencia, que debemos aprender a no postergarnos", afirma. Su llamado es a realizarse los controles, conocer la historia familiar, escuchar el cuerpo y priorizar la salud.

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    Pero su mensaje también va más allá de la prevención. Denise invita a aprovechar el presente y a valorar aquello que muchas veces se deja para después. "Pero tampoco posterguen vivir. Abracen, digan 'te quiero', persigan sus sueños y disfruten de la vida y la salud que tienen", sostiene.

    SOBRE EL AUTOR:
    Denisse Dibós lleva su historia y su mensaje de prevención como vocera contra el cáncer de mama
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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