¡NO LO LOGRÓ! Natalie Vértiz queda fuera del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 y conmueve con EMOTIVO mensaje

Natalie Vértiz confirmó que no desfilará en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 , pero celebró haber cumplido el sueño de participar en el casting.

Natalie Vértiz confirmó que no formará parte del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, pese a haber participado meses atrás en el casting presencial de la reconocida firma estadounidense.

Lejos de mostrarse decepcionada, la modelo peruana destacó el valor de haber llegado hasta esa instancia y compartió con sus seguidores una reflexión sobre lo que significó perseguir uno de sus grandes sueños profesionales.

Natalie Vértiz celebra haber cumplido el sueño del casting

A través de Instagram, la esposa de Yaco Eskenazi contó que la experiencia tuvo un significado especial para ella, incluso sin haber conseguido un lugar en la pasarela.

"¿Listas para nuestro Super Bowl, chicas? Este año se siente diferente. Tuve la oportunidad de hacer el casting y aunque no llegué a esa pasarela, el simple hecho de haber estado ahí fue un sueño hecho realidad. ¡La pequeña yo estaría súper orgullosa!", escribió Vértiz.

La modelo también agradeció el respaldo que recibió durante todo el proceso.

"Haber participado en el casting fue lindísimo y surreal, pero el cariño y el apoyo de ustedes fue lo mejor", expresó.

Luego añadió: "Soñamos juntos, lo vivimos juntos, gracias por eso y por todos estos años juntos. Realmente son increíbles."

Natalie Vértiz deja mensaje tras no llegar a la pasarela

Vértiz aprovechó la experiencia para compartir una reflexión sobre los resultados y la importancia de seguir intentando nuevas oportunidades.

"A veces el resultado no es el que esperábamos, pero lo intentamos, y eso es lo que vale. ¡A seguir soñando!", escribió.

La conductora también agregó: "Un pequeño recordatorio de que siempre vale la pena atreverse, aprovechar las oportunidades y nunca dejar de soñar en grande".

Su vínculo con Victoria’s Secret viene desde la adolescencia

La participación de Natalie en el casting se realizó en mayo de 2026. En ese momento, mostró imágenes de su audición frente a representantes de la firma y reveló que seguía a Victoria’s Secret desde que era adolescente.

"A mí me encanta la marca. Sigo la marca desde que era adolescente. Victoria’s Secret es todo un universo. A mí me encanta porque apuesta por la mujer, por sentirte bien", declaró en una entrevista anterior.

Además, Natalie ya había asistido como invitada al desfile de Victoria’s Secret en Nueva York durante 2025.

Aunque esta vez no integrará el elenco de modelos, dejó claro que seguirá disfrutando del evento y apoyando a quienes sí participarán.