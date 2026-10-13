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Hermana de Natalie Vértiz ENFRENTA A GRITOS a Yaco Eskenazi y le lanza FUERTE COMENTARIO: “Tú no existes”

Mariana Vértiz, hermana de Natalie, y Yaco Eskenazi protagonizaron una acalorada discusión familiar donde ella lo desestima por una razón inesperada. ¿Cómo reaccionó la modelo al respecto?

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    Hermana de Natalie Vértiz ENFRENTA A GRITOS a Yaco Eskenazi y le lanza FUERTE COMENTARIO: “Tú no existes”
    Hermana de Natalie contra Yaco Eskenazi
    Hermana de Natalie Vértiz ENFRENTA A GRITOS a Yaco Eskenazi y le lanza FUERTE COMENTARIO: “Tú no existes”

    En el contexto del feliz matrimonio de Natalie Vértiz con Yaco Eskenazi, Mariana Vértiz, su hermana, llamó la atención al publicar un video en el que discute intensamente con su cuñado, llegando a menospreciarlo con frases contundentes. ¿Cuál fue la causa y cómo terminó la situación?

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    Hermana de Natalie Vértiz causa polémica al confrontar a Yaco Eskenazi delante de ella

    A pesar de afirmar que las familias de Yaco Eskenazi y de ella mantienen buena relación, Natalie Vértiz sorprendió al grabar y compartir una fuerte discusión entre su esposo y Mariana Vértiz, su hermana mayor, mientras convivían en casa en compañía de su madre y su nana.

    La excompañera de Gino Pesaressi se mostró elevando la voz hacia su cuñado, originando un conflicto acerca de quién conoce más a la ex Miss Perú. Ella no dudó en subrayar que ha compartido más de la mitad de la vida junto a su hermana, que actualmente tiene 35 años.

    Por ello, no vaciló en minimizar al exintegrante de reality, indicando que él no podía equipararse a la cercanía y la historia compartida con su hermana toda la vida.

    “La mitad de 35 son 17, te faltan tres años más para poder compararte conmigo”, exclamó en medio de la pelea. Ante esto, Eskenazi reaccionó rápidamente, recordándole la relación que mantienen desde que la modelo tenía 20 años, dejando claro que ella ya no ‘tiene relevancia’ en su vida.

    “Está conmigo desde los 20, con tu madre compartió 20 años, y conmigo 15, tú no tienes relevancia, Natalie es más mía que de ustedes”, respondió con vehemencia.

    Sin argumento para responder, la hermana mayor insistió en que faltaban tres años para igualar el tiempo que llevaban juntos. Su madre también se mostró afectada y rechazó la afirmación de que su yerno se hubiera ‘adueñado’ de su hija.

    “Jamás”, declaró. “Faltan tres años para que puedas compararte conmigo, vas 14, así que no te compares”, añadió. Finalmente, Eskenazi admitió que aún no alcanzaba dicho tiempo con su esposa, pero que los años pasarían rápidamente.

    A pesar de la tensión del momento, la modelo optó por tomar con humor la acalorada discusión entre su esposo y su hermana, y no dudó en reírse de la situación en las redes sociales.

    POV: Tu hermana y tu esposo discutiendo a quién perteneces más”, escribió en el video.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hermana de Natalie Vértiz ENFRENTA A GRITOS a Yaco Eskenazi y le lanza FUERTE COMENTARIO: “Tú no existes”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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