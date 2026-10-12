Diana Sánchez comparte que PERDIÓ SU EMPLEO por Angie Arizaga y denuncia maniobra en su CONTRA: "Cállate..."

Diana Sánchez , tras ser removida de 'Yo soy', asombra al denunciar a Angie Arizaga y afirma que también perdió otro trabajo por favoritismos hacia 'La Negrita'. ¿Qué estrategia usaron para relevarla?

Después de su controversia al salir de 'Yo soy' debido a la incorporación de Alicia Mercado, Diana Sánchez sorprende al revelar otro episodio controvertido que perjudica a Angie Arizaga, conocida por su prolongada participación en 'Esto es guerra'. La 'Chata' se enfrentó a una final en el reality de América Televisión, lo que resultó en la pérdida de su empleo al exhibir una maniobra de producción delante de sus compañeros.

Diana Sánchez cuenta que perdió su empleo por Angie Arizaga y revela una astuta maniobra de la producción

En el podcast de Shirley Arica, Diana Sánchez se sinceró, narrando una anécdota que dejó una profunda marca en ella. Sorprendió al mencionar directamente a Angie Arizaga, quien actualmente está fuera del ámbito televisivo.

La transición de 'La Chata' desde su extensa participación en Combate hacia 'Esto es guerra' en 2016 fue muy aclamada por su público. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando tuvo que competir contra Angie Arizaga, quien ha sido parte del programa desde sus inicios.

Durante la final con 'La Negrita', que estaba en aquel entonces con Nicola Porcella, Diana vivió una experiencia amargante. Arizaga, favorita de la producción, fue beneficiada con una jugada estratégica que definió el triunfo de su equipo.

“En una final, estuve frente a Angie y la producción la apoyó para ganar. De repente, me enfocaron y alguien, ya sea Peter o Pepe Lucho, vino y sacó la cadena. Angie ganó. Yo pensé, ‘qué descaro’”, relató. Al quejarse a Nicola Porcella, él habría justificado la acción. “Cállate... y terminé fuera del canal y despedida”, añadió.

Incapa de cambiar la situación, Diana explicó que fue retirada del reality tras desafiar a la novia de Jota Benz. A pesar de todo, admitió que Angie era uno de los miembros más queridos del programa, lo cual influyó en su continuidad.