Caso Andrés Hurtado: operativo en PENAL revela irregularidades y expone INSÓLITOS HALLAZGOS en su celda

Luego de que Carlos Cacho indicara que Andrés Hurtado enfrenta problemas financieros, 'Panorama' presentó un operativo en el penal de Lurigancho, destacando la celda de 'Chibolín'.

Este fin de semana, Andrés Hurtado apareció durante un operativo capturado en video dentro del penal de Lurigancho, donde ha estado recluido durante dos años. Luego de que Carlos Cacho, su amigo cercano, revelara que enfrentaba dificultades financieras y de comodidad, el ex presentador de televisión fue mostrado con una actitud inesperada, acompañado de imágenes de su celda nunca antes vistas.

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Andrés Hurtado volvió a ser tema de conversación luego de que Carlos Cacho anunciara una recaudación de fondos a través de una pollada de 100 soles, para ayudar al ex presentador, quien se encuentra en el penal de Lurigancho por presuntos delitos de tráfico de influencias, soborno y lavado de dinero.

A pesar de sus esfuerzos por obtener libertad condicional, la justicia no ha favorecido a Hurtado, especialmente tras las revelaciones sobre sus conexiones con altos funcionarios para beneficiar a sus amigos.

Ante la situación económica adversa y la pérdida de recursos dentro de la prisión, 'Chibolín' reapareció ante las cámaras. El programa 'Panorama' mostró imágenes exclusivas de su comportamiento durante el operativo en el lugar donde cumple su condena.

La periodista reportó diversas irregularidades comunicadas ya a las autoridades, incluyendo un reo desaparecido y la existencia de conexiones ilegales para celulares y otros dispositivos prohibidos. Las imágenes del operativo muestran a los internos siendo trasladados mientras se inspeccionaban las celdas, llegando incluso a romper una.

Hurtado apareció llamando la atención con una actitud inusual: cabeza agachada, con más peso y una barba crecida. 'Chibolín' mantenía la vista hacia el suelo cerca de otros presos.

El programa también mostró imágenes nunca vistas de la celda de Hurtado, sorprendiendo a todos por su dimensión y nivel de confort.