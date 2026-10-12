De ser estrella en América Kids a trabajar junto a BTS en sus conciertos en Lima: El drástico cambio de Sasha Kapsunov

El exactor de América Kids se sumó al equipo audiovisual de BTS durante sus conciertos en Lima.

El actor peruano Sasha Kapsunov, quien alcanzó la fama en el programa juvenil América Kids, sorprendió recientemente al formar parte del equipo de producción audiovisual durante los conciertos de BTS en Lima. A través de sus redes, el comunicador compartió su experiencia colaborando con la famosa banda de K-pop, que ofreció espectáculos el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio de San Marcos.

Alejado de los sets de televisión donde comenzó su carrera, Kapsunov aceptó el reto de operar un dron durante las actuaciones, capturando vistas aéreas que se proyectaron en vivo. Tras completar los eventos, expresó su satisfacción por unirse a este equipo técnico internacional y agradeció la confianza en su labor.

La experiencia de Sasha Kapsunov con BTS en Lima

En un video de Instagram, Sasha Kapsunov mostró su emoción por participar en uno de los shows más esperados por los fans del K-pop. Comentó sobre las intensas jornadas de preparación y el trabajo colaborativo con expertos en diversas áreas de producción.

“Se terminó, gente. Fue una gran experiencia. Estoy muy agradecido por la oportunidad de colaborar con personas tan importantes”, expresó visiblemente emocionado.

Sasha ex América Kids

Su rol incluyó llegar temprano al estadio para coordinar aspectos técnicos de las grabaciones y asistir a las pruebas de sonido, donde observó cómo se preparaban las actuaciones.

Compartió fotos junto al equipo audiovisual de BTS, incluyendo al director de video, lo que le permitió trabajar directamente con profesionales habituados a eventos de gran escala.

“Es increíble la experiencia de estar con un staff de este nivel”, aseguró.

Explicó que las imágenes aéreas registradas por su dron se proyectaron en las pantallas del estadio, permitiendo a miles de asistentes ver el concierto desde nuevas perspectivas.

“Mucha gente me ha escrito cosas lindas y estoy muy contento de representar a la gente con esas tomas”, mencionó agradecido.

El agradecimiento de Sasha Kapsunov por la oportunidad con BTS

También mostró momentos de su participación en los shows, destacando el nivel profesional de sus compañeros durante las presentaciones de BTS en Perú.

El actor recalcó que integrar una producción internacional enriqueció su carrera como comunicador audiovisual y subrayó la coordinación entre los diferentes equipos responsables del espectáculo.

“Con profesionales de todas las áreas, cada uno más talentoso que el otro”, comentó sobre sus colegas.

Manifestó satisfacción por el uso de sus grabaciones aéreas en el show, esenciales para la experiencia visual ofrecida al público.

“Estoy muy satisfecho, las tomas en pantalla quedaron increíbles. Todo fue genial resumido en un video”, añadió.

Aunque Sasha Kapsunov es recordado por América Kids, su carrera actual se centra en la producción audiovisual. Colaborar en los conciertos de BTS le permitió mostrar su talento detrás de las cámaras.

Finalmente, utilizó sus redes para dar las gracias a quienes facilitaron su incorporación al equipo técnico del grupo surcoreano, destacando el esfuerzo necesario para alcanzar oportunidades de este tipo.