Farfán tiene IMPENSADO gesto con 'Cuto' Guadalupe y le obsequia LUJOSA camioneta de $85,000, pese a pedir reducción de pensión a su hijaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Botó la casa por la ventana! Las redes sociales se llenaron de comentarios durante el fin de semana, luego de que Jefferson Farfán presumiera haberle regalado a su tío Luis ‘Cuto’ Guadalupe por su cumpleaños. El costoso obsequio de la ‘Foquita’ se da meses después de que Darinka Ramírez denunciara meses atrás que el exfutbolista pidió reducir el monto de la pensión de alimentos para su hija menor.
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¿Qué motiva a Jefferson Farfán a hacer este regalo a ‘Cuto’ Guadalupe?
Jefferson Farfán mencionó que el vehículo era un homenaje a su tío por su apoyo constante desde la infancia. En su mensaje de agradecimiento, destacó los consejos y el cariño recibido de Guadalupe durante sus etapas formativas.
El exfutbolista señaló que el obsequio trasciende el valor económico de la camioneta. "Más allá de un carro, este es un pequeño agradecimiento por todo lo que has hecho por mí", mencionó respecto al respaldo de 'Cuto' Guadalupe en momentos buenos y malos.
El encuentro, que incluyó la presencia de Charo, tuvo lugar durante una reunión familiar alrededor de la camioneta. Esta situación surge en medio del litigio con Darinka Ramírez, quien asegura que el futbolista busca rebajar el monto de la pensión.
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¿Cómo reaccionó 'Cuto' Guadalupe al recibir la camioneta?
Al recibir el regalo, 'Cuto' Guadalupe expresó: "Un sueño hecho realidad, como todo lo que me ha pasado en la vida. (…) Gracias, sobrino, te amo, I love you", destacando la emoción de estrenar el vehículo y la felicidad que le causó recibirlo de su sobrino.