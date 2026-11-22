Se desaconseja la adquisición de medicamentos que aparenten contaminación o falsificación. La Digemid urge a revisar el número de lote antes de la compra y consumo.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) emitió una nueva alerta sanitaria tras detectar productos farmacéuticos falsificados en distintos establecimientos. La intervención permitió identificar medicamentos que eran almacenados y comercializados en diferentes farmacias de la provincia de Chiclayo. Entre los productos observados figuran presentaciones de Apronax, Dolo Neurobion NF, Dolo Neurobion Forte y Dioxaflex CB Plus. Ante el riesgo que representan para la salud, la entidad recomendó a la población revisar cuidadosamente los medicamentos antes de comprarlos o consumirlos.

DIGEMID alerta sobre medicamentos falsificados incautados en estas farmacias

A través de la Alerta DIGEMID N.° 137-2026, la autoridad sanitaria informó que, como resultado de sus labores de supervisión a nivel nacional, se detectaron productos farmacéuticos que no cumplirían con las condiciones correspondientes para su comercialización.

Los medicamentos fueron encontrados en cuatro establecimientos ubicados en la provincia de Chiclayo. Entre ellos se identificaron tabletas de Apronax de 550 mg, cápsulas de Dolo Neurobion NF, Dolo Neurobion Forte y cápsulas blandas de Dioxaflex CB Plus.

De acuerdo con el reporte, uno de los puntos intervenidos fue la Botica Biofarma, situada en el distrito de Lagunas. En este local se incautaron los cuatro tipos de productos mencionados. También se reportaron hallazgos en la Botica Arlet Farma y la Botica Salud y Bienestar, ambas ubicadas en el distrito de Pomalca.

Asimismo, la Farmacia Isabel, localizada en el distrito de José Leonardo Ortiz, fue otro de los establecimientos donde se identificaron unidades de Dioxaflex CB Plus. Todos estos locales se encuentran en la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.

¿Qué medicamentos y lotes fueron identificados por DIGEMID?

El documento sanitario detalla los productos encontrados, sus respectivos números de lote y las fechas de vencimiento consignadas. En el caso de Apronax de 550 mg, se identificaron los lotes 20702534 y 20302555, con fechas de vencimiento registradas como julio de 2027 y marzo de 2028, respectivamente. Sin embargo, la entidad precisó que esos lotes no corresponden a los comercializados por el titular del registro sanitario y que la fecha de vencimiento de julio de 2027 tampoco coincide con la original, que era julio de 2027.

En cuanto a Dolo Neurobion NF, se reportó el lote 2120353, con vencimiento en diciembre de 2026. Para Dolo Neurobion Forte se identificaron los lotes M52725-1, M32936 y 160057901, con fechas de vencimiento consignadas en mayo de 2027, diciembre de 2027 y diciembre de 2027, respectivamente.

Por otro lado, Dioxaflex CB Plus, en su presentación de cápsulas blandas, también fue incluido en la alerta. La Digemid indicó que el lote señalado no corresponde al importado ni comercializado por el titular del registro sanitario.