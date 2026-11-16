Uso responsable de medicamentos: 5 claves para identificar y reportar un evento adverso a tiempo

La farmacovigilancia cumple un papel fundamental en la seguridad de los tratamientos médicos , al permitir identificar y prevenir posibles riesgos asociados al uso de medicamentos.

Según el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI), en el primer semestre de 2025, recibió y evaluó 1.168 notificaciones que describen 1.459 sospechas de reacciones adversas a medicamentos (SRAM) provenientes de 239 IPRESS. El 99,1% provino de farmacovigilancia (el 93,1% notificado vía web por el IETSI). Las mujeres representaron el 55,7% de los casos (n=650), siendo el grupo de 30 a 59 años el más reportado.

En esta línea, el Grupo CORPOL, empresa peruana con más de 25 años de experiencia en el sector farmacéutico, comparte cinco claves para que los pacientes puedan identificar oportunamente una sospecha de reacción adversa a un medicamento. Este compromiso con la seguridad de los pacientes se respalda en su certificación de Buenas Prácticas en Farmacovigilancia, otorgada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) a través de su submarca OQCORP. Por ello, comparte cinco claves para que los pacientes identifiquen y reporten una sospecha de reacción adversa a un medicamento:

1. Presta atención a cómo reacciona tu cuerpo al medicamento: Observa si después de tomar un medicamento presentas molestias o síntomas nuevos. Estos pueden variar de una persona a otra y tener distinta intensidad.

2. Identifica la información del medicamento: Ten a la mano el nombre del medicamento, la dosis que utilizas y, de ser posible, conserva su envase para facilitar la identificación del número de lote y la fecha de vencimiento.

3. Comunica lo ocurrido a través de los canales disponibles: Puedes informar sobre los síntomas o molestias que experimentaste a tu médico o farmacéutico. Asimismo, puede realizar el reporte directamente a través de NotiMED, el sistema de notificación electrónica de DIGEMID, ingresando al siguiente enlace: https://vigiflow-eforms.who-umc.org/pe/sra.

4. Acude al canal de reporte oficial de las empresas farmacéuticas: Las empresas del sector cuentan con áreas dedicadas a la recepción de estos casos. A través de OQCORP, la compañía dispone de canales directos de reporte al cliente y un equipo especializado de monitoreo. Para conocer más sobre nuestros canales de atención, visita nuestra página web: https://www.oqcorp.com.pe/oqcorp/