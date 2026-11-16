Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Espectáculos - ¡LUTO EN LA TV! Fallece querida actriz de 'El Chavo del 8' a los 82 años

Uso responsable de medicamentos: 5 claves para identificar y reportar un evento adverso a tiempo

  • La farmacovigilancia cumple un papel fundamental en la seguridad de los tratamientos médicos, al permitir identificar y prevenir posibles riesgos asociados al uso de medicamentos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Uso responsable de medicamentos: 5 claves para identificar y reportar un evento adverso a tiempo
    La farmacovigilancia cumple un papel fundamental.
    Uso responsable de medicamentos: 5 claves para identificar y reportar un evento adverso a tiempo

    Según el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI), en el primer semestre de 2025, recibió y evaluó 1.168 notificaciones que describen 1.459 sospechas de reacciones adversas a medicamentos (SRAM) provenientes de 239 IPRESS. El 99,1% provino de farmacovigilancia (el 93,1% notificado vía web por el IETSI). Las mujeres representaron el 55,7% de los casos (n=650), siendo el grupo de 30 a 59 años el más reportado.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Universidades ya no podrían subir las pensiones: nueva ley del Congreso cambiaría las tarifas que pagan los estudiantes

    En esta línea, el Grupo CORPOL, empresa peruana con más de 25 años de experiencia en el sector farmacéutico, comparte cinco claves para que los pacientes puedan identificar oportunamente una sospecha de reacción adversa a un medicamento. Este compromiso con la seguridad de los pacientes se respalda en su certificación de Buenas Prácticas en Farmacovigilancia, otorgada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) a través de su submarca OQCORP. Por ello, comparte cinco claves para que los pacientes identifiquen y reporten una sospecha de reacción adversa a un medicamento:

    1. Presta atención a cómo reacciona tu cuerpo al medicamento: Observa si después de tomar un medicamento presentas molestias o síntomas nuevos. Estos pueden variar de una persona a otra y tener distinta intensidad.

    2. Identifica la información del medicamento: Ten a la mano el nombre del medicamento, la dosis que utilizas y, de ser posible, conserva su envase para facilitar la identificación del número de lote y la fecha de vencimiento.

    3. Comunica lo ocurrido a través de los canales disponibles: Puedes informar sobre los síntomas o molestias que experimentaste a tu médico o farmacéutico. Asimismo, puede realizar el reporte directamente a través de NotiMED, el sistema de notificación electrónica de DIGEMID, ingresando al siguiente enlace: https://vigiflow-eforms.who-umc.org/pe/sra.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿Qué hacer si el banco vende mi deuda este 2026 por falta de pago? Conoce qué pasará

    4. Acude al canal de reporte oficial de las empresas farmacéuticas: Las empresas del sector cuentan con áreas dedicadas a la recepción de estos casos. A través de OQCORP, la compañía dispone de canales directos de reporte al cliente y un equipo especializado de monitoreo. Para conocer más sobre nuestros canales de atención, visita nuestra página web: https://www.oqcorp.com.pe/oqcorp/

    5. No suspendas ni modifiques tu tratamiento por cuenta propia: Si presentas algún efecto no deseado, informa a tu médico y consulta cómo proceder. No cambies las dosis ni interrumpas el tratamiento sin orientación profesional.

    SOBRE EL AUTOR:
    Uso responsable de medicamentos: 5 claves para identificar y reportar un evento adverso a tiempo
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    ¡CONFIRMADO POR SBS! Popular entidad financiera es DISUELTA en Perú y esto pasará con sus socios

    ¿Qué hacer si el banco vende mi deuda este 2026 por falta de pago? Conoce qué pasará

    CONFIRMADO: Gobierno revela SUBSIDIO ECONÓMICO de S/ 200 a peruanos: verifica AQUÍ si eres acreedor

    CTS de noviembre 2026 llegará con un BENEFICIO EXTRA para estos trabajadores: conoce quiénes lo recibirán

    Yape y Plin: Sunat revela qué cambiará en los cobros y transferencias por celular

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza