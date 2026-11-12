¡LUTO EN LA TV! Fallece querida actriz de 'El Chavo del 8' a los 82 años

El elenco de ‘ El Chavo del 8 ’ vuelve a estar de luto tras confirmarse la partida de una de sus recordadas figuras. Esto se sabe sobre la muerte de la actriz.

El mundo de la televisión mexicana atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse la muerte de una reconocida figura de la televisión integrante de ‘El Chavo del 8’. La artista alcanzó gran popularidad gracias a su participación en una de las comedias más recordadas de la pantalla chica. La noticia fue comunicada por una importante asociación artística, que expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la intérprete. Aunque no se precisaron las causas de su partida, se conoció dónde habría ocurrido el fallecimiento de la querida actriz.

¿Qué actriz de 'El Chavo del 8' falleció a los 82 años?

Se trata de Regina Torné, intérprete mexicana que dio vida a Gloria en la emblemática producción ‘El Chavo del 8’. La noticia de su fallecimiento, a los 82 años, fue difundida el 11 de noviembre por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), institución que recordó a la artista y manifestó su pesar por su partida.

Regina Torné interpretó el papel de 'Gloria' en 'El Chavo del 8'

“La @andactores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico REGINA TORNÉ. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amistades y compañeros/as. Descanse en paz”, puede verse en el comunicado publicado en redes sociales.

Hasta el momento, la organización no ha proporcionado información sobre las circunstancias que provocaron su muerte. Sin embargo, el espacio televisivo ‘Ventaneando’ informó que el deceso “ocurrió en su casa de la Ciudad de México”.

¿Qué personaje interpretó Regina Torné en 'El Chavo del 8' y cómo fue su trayectoria artística?

Uno de los papeles que convirtió a Regina Torné en un rostro familiar para el público fue el de Gloria en ‘El Chavo del 8’, la exitosa comedia desarrollada por Roberto Gómez Bolaños. Su incorporación al programa se produjo en 1978, cuando apareció como una mujer que llegaba a la vecindad junto a su sobrina Paty.

La llegada de ambos personajes alteraba la tranquilidad de Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, quien quedaba encantado con Gloria y buscaba llamar su atención mediante diferentes gestos y atenciones. Su presencia también generaba situaciones cómicas debido al interés que despertaba entre los habitantes de la vecindad.

Dentro de la historia, Gloria destacaba por su personalidad cordial, distinguida y agradecida. Aunque mantenía un trato amable con Don Ramón, no mostraba señales claras de compartir sus sentimientos románticos. Al mismo tiempo, su aparición provocaba incomodidad y celos en Doña Clotilde y Doña Florinda.

Fuera de este recordado personaje, la artista también construyó una trayectoria en distintos ámbitos del espectáculo. Nacida en Villahermosa, Tabasco, Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, su nombre de nacimiento, comenzó su camino artístico en 1962 como intérprete de jazz, antes de dedicarse de lleno a la actuación.

Tres años después, en 1965, presentó el disco ‘Regina a Lara’, una producción musical inspirada en las composiciones del reconocido autor mexicano Agustín Lara. Posteriormente, llegó a la pantalla grande con la película ‘Despedida de soltera’ (1966), donde compartió elenco con Arturo de Córdova.