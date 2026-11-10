La conductora Tula Rodríguez respondió a los rumores que surgieron por su ausencia junto a Pilar Arana y reveló si existe algún problema entre ellas.

La conductora Tula Rodríguez decidió pronunciarse frente a las versiones que apuntaban a un supuesto distanciamiento de su amiga Pilar Arana. La falta de apariciones juntas en sus redes sociales despertó comentarios sobre un posible quiebre en su amistad. Ante las especulaciones, la presentadora de ‘Mande Quien Mande’ conversó con 'América Espectáculos' y explicó qué estaría ocurriendo entre ambas. Durante la entrevista, dejó en claro que su vínculo continúa y reveló por qué ya no coinciden con la misma frecuencia.

¿Qué pasó con la amistad de Tula Rodríguez y Pilar Arana tras los rumores de distanciamiento?

Frente a las cámaras de 'América Espectáculos', la exvedette Tula Rodríguez respondió a los comentarios que ponían en duda su cercanía con Pilar Arana. Según explicó, la relación entre ambas no ha terminado, sino que sus respectivas responsabilidades laborales han complicado los encuentros que antes compartían.

“No tengo mucho que responder. Pilar es mi amiga, justo habíamos quedado la semana pasada porque esta semana, está de cumpleaños y va a viajar (…) No hay nada malo, no entiendo. Estoy bien cargada laboralmente hablando (…) Ella también está con sus actividades, entonces, cruzarnos ahorita, se nos hacía imposible”, reveló Tula.

De esta manera, la conductora descartó que exista algún conflicto detrás de la menor cantidad de apariciones juntas. Por el contrario, aseguró que ambas mantienen sus actividades y compromisos, situación que ha reducido las oportunidades para reunirse.

¿Qué dijo Tula Rodríguez sobre su estado de salud y su relación con Pilar Arana?

Durante la conversación, Rodríguez también comentó que viene sometiéndose a algunos chequeos médicos, debido a que no se ha sentido del todo bien desde que fue operada de la vesícula. Sin embargo, prefirió no brindar mayores detalles sobre su situación de salud.

La presentadora aprovechó el espacio para reiterar que no existe ningún problema con Arana y que la pausa en sus encuentros responde a circunstancias personales y de salud, no a una pelea entre ellas.