Ana Siucho sorprende con RADICAL CAMBIO DE LOOK tras el fin de su MATRIMONIO con Edison Flores

Ana Siucho sorprende con RADICAL CAMBIO DE LOOK tras el fin de su MATRIMONIO con Edison FloresÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Ana Siucho volvió a captar la atención en redes tras compartir unas fotos disfrutando de una sesión de patinaje con sus hijas. La influencer sorprendió con su look durante esta actividad familiar, lo que generó rápidamente comentarios entre sus seguidores.
Acompañada por sus pequeñas, quienes lucieron atuendos coloridos, la exesposa del futbolista Edison Flores convirtió su publicación en tema de conversación más allá de la complicidad familiar.
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El sorprendente cambio de Ana Siucho, ex de Edison Flores
Ana Siucho impactó a sus seguidores al vestir un atuendo ochentero para patinar. Escogió un enterizo azul ceñido, acompañado de pantys fucsias, una vincha del mismo color y patines blancos. Su estilo llamó la atención por sus colores vibrantes.
Las imágenes no pasaron desapercibidas entre los usuarios de las plataformas digitales.
Su apariencia generó diversas reacciones, principalmente de aquellos que elogiaron los resultados de su rutina deportiva, según se menciona en la publicación.
Varios seguidores no dudaron en dedicarle mensajes de admiración, haciendo de las fotos un tema de conversación.
Ana Siucho disfruta de un tierno día de patinaje con sus hijas
Más allá de su imagen, la publicación de Ana Siucho resaltó un lado familiar. Junto a sus hijas, producto de su matrimonio con Edison Flores, disfrutó de esta divertida actividad. Las pequeñas vistieron ropa neón y usaron andadores para aprender a patinar.
La influencer expresó su emoción al ver a sus niñas enfrentar sus miedos en esta nueva actividad, acompañando las fotos con un mensaje especial para ellas: "¡Qué lindo verlas retarse en aprender cada cosa que se proponen! Son mis patinadoras favoritas del mundo entero".