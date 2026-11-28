Rosángela Espinoza está en el centro de la controversia por los recientes detalles de su relación con Ricardo Sala Anchorena, un piloto que al parecer aún está casado.

Rosángela Espinoza se encuentra en el centro de la polémica luego de que se conocieran nuevos detalles sobre su romance con Ricardo Sala Anchorena, un piloto comercial de 47 años. El programa 'Magaly TV, la firme' presentó información que pondría en duda la situación sentimental del empresario, quien aparentemente todavía estaría casado. Ante las revelaciones, la integrante de 'Esto es Guerra' decidió romper su silencio y contar qué le habría asegurado su pareja cuando comenzaron a conocerse. ¿Qué le dijo a la chica reality?

Rosángela Espinoza revela qué le habría dicho Ricardo Sala sobre su matrimonio cuando se conocieron

Antes de que el reportaje de 'Magaly TV, la firme' fuera emitido en su totalidad, la influencer utilizó sus historias de Instagram para publicar un pronunciamiento y aclarar la información que manejaba sobre el pasado sentimental del piloto.

En su mensaje, la popular 'Chica selfie' sostuvo que, al iniciar sus salidas con Ricardo Sala, él le aseguró que su matrimonio había terminado y que ya había comenzado el procedimiento legal para concretar el divorcio. Esta explicación, según manifestó, le permitió continuar conociéndolo sin sospechar que existiría una situación pendiente con su esposa.

"Cuando conocí a Ricardo, me dijo que ya estaba separado, que había firmado en notaría como parte de su trámite de divorcio y que no tenía hijos. Eso me dio tranquilidad para seguir conociéndolo", se lee en su mensaje.

Rosángela Espinoza expresa su indignación por la exposición de su relación sentimental

Por otro lado, la chica reality manifestó su incomodidad frente a la repercusión que ha tomado su vida amorosa. Si bien reconoció que su presencia en televisión la ha acostumbrado a estar bajo la mirada del público, consideró que existen límites cuando se trata de información relacionada con su intimidad.

La integrante de 'Esto es Guerra' también recordó que Ricardo Sala no forma parte del ambiente artístico y desarrolla sus actividades profesionales lejos de la exposición mediática que ella enfrenta habitualmente. Por ese motivo, cuestionó que se divulguen aspectos personales de su vínculo y que se emitan opiniones sobre su persona a partir de lo difundido.