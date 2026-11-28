Horóscopo de HOY sábado 28 de noviembre de 2026 con Jhan Sandoval: revisa qué te deparan los astros en el amor, dinero y trabajoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Este sábado, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este sábado 28 de noviembre del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.
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Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)
Aunque haya sido duro para ti no haber sido convocado para ese proyecto. Las nuevas opciones que están por llegar serán mucho mejores y tienes que estar atento. Tu crecimiento continuará.
Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)
Una persona que te aprecia y conoce de la materia que te interesa te asesorará correctamente, gracias a su apoyo lograrás avanzar. En el amor, se aclaran las diferencias. Vuelve la armonía.
Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)
No puedes seguir insistiendo con una actividad que no te brinda el fruto que deseas. Abre nuevas vías para tu crecimiento económico. En el amor, no te aferres a nadie. Suelta y confía.
Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)
En una reunión alguien que desea obtener información de un tercero a través de ti abordará el tema desde distintos ángulos hasta lograr su objetivo. Sé prudente con lo que puedas decir.
Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)
Destacarás por tu capacidad para negociar y convencer. Es posible que cierres un acuerdo importante, será duradero en el tiempo y te permitirá brillar en lo profesional. Se aproxima un viaje.
Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)
Sientes que esa persona vuelve a presionarte y a tener el comportamiento posesivo de antes. Ha llegado el momento de afrontar esta situación sin temor. Necesita ser consciente y reflexionar.
Horóscopo Libra hoy (septiembre 24- octubre 23)
La persona que quieres se siente presionada a realizar cosas que no le agradan y hoy lo comprobarás en sus gestos o miradas. No discutas, solo intenta dialogar para que puedan entenderse.
Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)
Es posible que realices un viaje corto para visitar a una amistad o a alguien que aprecias mucho. Por la noche tendrás que ordenar temas laborales que necesitas avanzar. No pierdas tiempo.
Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)
Esa persona no está segura de lo que siente, pero presionarla no será la solución. Deja que todo fluya o se alejaría en caso sienta insistencia de tu parte. Duerme a tus horas. No te desveles.
Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)
Recibirás una invitación por parte de una persona que tiene interés real en conocerte. No tengas una actitud defensiva, no todo el mundo pretende hacerte daño. Intenta confiar.
Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)
Recibes una comunicación inesperada de una amistad que hace mucho no ves, y le confiarás tus problemas. Sus palabras te harán reflexionar y te conducirán por las decisiones más correctas.
Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-marzo 20)
La invitación de una amistad para salir y divertirte te hará olvidar las responsabilidades que tienes en manos. Un familiar te hará recordar todo lo que tienes pendiente y cambiarás de parecer.
Jhan Sandoval: horóscopo de este sábado
Jhan Sandoval se inició a los quince años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre dos mil seis y dos mil catorce se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En dos mil ocho se inició como columnista del diario La República. Desde dos mil diecisiete, Jhan interpreta en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.
¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?
Horóscopo del sábado 28 de noviembre del 2026 de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.
Signos zodiacales por mes
|Signo Zodiacal
|Periodo
|Meses Relacionados
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Diciembre, Enero
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Enero, Febrero
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Febrero, Marzo
|Aries
|21 de marzo - 19 de abril
|Marzo, Abril
|Tauro
|20 de abril - 20 de mayo
|Abril, Mayo
|Géminis
|21 de mayo - 20 de junio
|Mayo, Junio
|Cáncer
|21 de junio - 22 de julio
|Junio, Julio
|Leo
|23 de julio - 22 de agosto
|Julio, Agosto
|Virgo
|23 de agosto - 22 de septiembre
|Agosto, Septiembre
|Libra
|23 de septiembre - 22 de octubre
|Septiembre, Octubre
|Escorpio
|23 de octubre - 21 de noviembre
|Octubre, Noviembre
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Noviembre, Diciembre
Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal
Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas astrológicos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los doce signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.
|Signo zodiacal
|Fechas
|Horóscopo occidental,
|Horóscopo Hindú
|Horóscopo Chino
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Urano / Saturno
|Vayu
|Tigre
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Marte / Plutón
|Tejas (fuego)
|Dragón
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Luna
|Jala (agua)
|Cabra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Saturno
|Prithivi
|Buey
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Plutón / Marte
|Jala
|Cerdo
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Mercurio
|Vayu (aire)
|Caballo
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Sol
|Tejas
|Mono
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Venus
|Vayu
|Perro
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Neptuno / Júpiter
|Jala
|Conejo
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Júpiter
|Tejas
|Rata
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Venus / Tierra
|Prithivi (tierra)
|Serpiente
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre
|Mercurio
|Prithivi
|Gallo
La astrología es una disciplina que divide los doce signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.
Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.
Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.
Signos zodiacales por elemento
|Elemento
|Signo Zodiacal
|Fechas
|Agua
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Agua
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Agua
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Aire
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Aire
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Aire
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Fuego
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Fuego
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Fuego
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Tierra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Tierra
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo