Valentina Carmona llamó la atención en redes sociales al compartir un peculiar video desde Estados Unidos, pocos días después de alcanzar la mayoría de edad.

Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona, continúa dando que hablar tras cumplir 18 años el pasado 23 de noviembre. En medio de la expectativa por la herencia que le correspondería de su fallecido padre, la joven sorprendió a sus seguidores con una peculiar publicación en TikTok.

Actualmente, Valentina reside en Estados Unidos, donde continúa sus estudios superiores y celebró su cumpleaños acompañada de sus compañeros.

Hija de Tula Rodríguez sorprende con peculiar video en TikTok

A través de sus redes sociales, Valentina compartió la sorpresa que recibió de sus amigos por su cumpleaños.

Nunca imaginé que en un lugar tan lejos podría sentirse tanto como hogar, escribió la joven.

Hija menor de Javier Carmona llegó a la mayoría de edad.

Sin embargo, otra de sus publicaciones llamó especialmente la atención. Se trata de un video en el que aparece cantando una canción que hace referencia a las figuras de la farándula y la envidia.

Hasta el momento, Valentina no ha indicado que su publicación esté dirigida a alguna persona en particular.

¿Qué pasará con la herencia de Javier Carmona?

La mayoría de edad de Valentina ha despertado nuevamente el interés por los bienes que dejó el fallecido empresario televisivo.

En 2023, Tula Rodríguez manifestó que esperaría hasta que su hija cumpliera 18 años para evaluar las acciones legales correspondientes respecto al patrimonio familiar.