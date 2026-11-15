Ethel Pozo pasa por DELICADA operación y Gisela Valcárcel lanza IMPENSADO reclamo durante intervención: "¿Cómo se te ocurre?"

La conductora Ethel Pozo mostró su preocupación por las restricciones postoperatorias, pero su madre le recordó la importancia de seguir las recomendaciones del odontólogo.

Ethel Pozo sorprendió a sus seguidores al revelar que finalmente se animó a pasar por una intervención odontológica que había evitado durante aproximadamente dos décadas. La conductora se sometió a la extracción de una muela del juicio que le ocasionaba complicaciones y documentó el procedimiento en sus redes sociales. Sin embargo, la atención no solo estuvo puesta en su recuperación, sino también en la inesperada reacción de su madre, Gisela Valcárcel, quien la acompañó durante este momento. ¿Qué hizo la 'Señito'?

Gisela Valcárcel tiene impensada reacción durante intervención de Ethel Pozo

Por medio de sus historias de Instagram, Ethel Pozo publicó diferentes grabaciones desde el consultorio odontológico, donde finalmente le retiraron una de las muelas del juicio que le estaba generando inconvenientes. Aunque logró superar el procedimiento que tanto había postergado, la conductora quedó impactada al enterarse de todas las restricciones que tendrá que respetar durante los días de recuperación.

"¡Veinte años juntando valor para sacarme la muela del juicio y casi me voy cuando escuché los cuidados postoperatorios! ¿Sin anticuchos, sin ruta del chifa y sin after office con los de Sin Más Que Decir? ¡Doctor, yo solo venía por una muela! Mi mamá @giselavalcarcelperu intentando que piense en mi salud y yo pensando en todos mis planes", se lee en su mensaje.

Entre las recomendaciones del especialista se encuentran consumir alimentos blandos, aplicar compresas frías o hielo sobre el área tratada y evitar recibir directamente los rayos del sol. Además, el odontólogo le advirtió que la hinchazón no desaparecerá inmediatamente y que podría intensificarse durante los primeros días.

"Los cuidados postoperatorios, bastante hielo en la zona. El pico máximo de la inflamación es el tercer y cuarto día y va de menos a más", explicó.

Uno de los momentos que más llamó la atención de los videos fue la intervención de Gisela Valcárcel, quien estuvo pendiente de su hija mientras recibía atención odontológica. La conductora no pudo evitar reaccionar al escuchar que Ethel continuaba consultando si podría volver a comer anticuchos después de la extracción.

La popular 'Señito' le pidió que dejara de pensar en sus antojos y prestara mayor atención a las recomendaciones del especialista, especialmente porque la intervención requería cuidados específicos. Su comentario provocó risas durante el procedimiento.