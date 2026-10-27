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Ethel Pozo NO SE MIDE y reacciona fuerte al ver a Julián Alexander con OTRA MUJER en plena fiesta: "¿A quién saluda?"

En su podcast, Ethel Pozo compartió el insólito momento vivido con su esposo, Julián Alexander, durante una fiesta. ¿Cuál fue su reacción?

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    Ethel Pozo NO SE MIDE y reacciona fuerte al ver a Julián Alexander con OTRA MUJER en plena fiesta: "¿A quién saluda?"
    Ethel Pozo y Julian Alexander
    Ethel Pozo NO SE MIDE y reacciona fuerte al ver a Julián Alexander con OTRA MUJER en plena fiesta: "¿A quién saluda?"

    La exconductora Ethel Pozo compartió en su podcast un incómodo incidente protagonizado por su esposo, Julián Alexander, durante un evento social con amigos. La influencer peruana relató que se sorprendió al ver a su pareja con otra mujer, lo que provocó una reacción inesperada frente a los presentes.

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    Ethel Pozo toma acción al ver a Julián Alexander con otra mujer en evento

    En el programa 'Sin más que decir', los presentadores mencionaron que disfrutaron una noche de baile y diversión. En el encuentro, también participaron el esposo de María Pía Copello y Ethel Pozo. Sin embargo, la reunión tomó un giro inesperado cuando el productor de novelas fue cuestionado por interactuar con una amiga.

    La hija de Gisela Valcárcel detalló cómo notó que una mujer se acercó con entusiasmo a Julián Alexander. "Veo a una chica jugando con su cabello y ¿a quién saluda? a Julián," narró inicialmente.

    Posteriormente, Ethel Pozo comentó que cuando su esposo regresó al grupo, le hizo una serie de preguntas que parecieron una escena de celos. "Vuelve Julián y le pregunto, ¿Quién es ella?", él respondió que era 'una amiga', y ella insistió: "¿Qué amiga?".

    Finalmente, la influencer peruana concluyó que la explicación de Julián Alexander sobre la mujer sugiere que tuvieron un pasado amoroso. "Cuando me dice ‘toda la vida’ es porque en otra vida, es decir, en esta vida, algo ocurrió. ¡Qué terrible!, los hombres son tan predecibles," concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ethel Pozo NO SE MIDE y reacciona fuerte al ver a Julián Alexander con OTRA MUJER en plena fiesta: "¿A quién saluda?"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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