Ethel Pozo NO SE MIDE y reacciona fuerte al ver a Julián Alexander con OTRA MUJER en plena fiesta: "¿A quién saluda?"

En su podcast, Ethel Pozo compartió el insólito momento vivido con su esposo, Julián Alexander , durante una fiesta. ¿Cuál fue su reacción?

La exconductora Ethel Pozo compartió en su podcast un incómodo incidente protagonizado por su esposo, Julián Alexander, durante un evento social con amigos. La influencer peruana relató que se sorprendió al ver a su pareja con otra mujer, lo que provocó una reacción inesperada frente a los presentes.

Ethel Pozo toma acción al ver a Julián Alexander con otra mujer en evento

En el programa 'Sin más que decir', los presentadores mencionaron que disfrutaron una noche de baile y diversión. En el encuentro, también participaron el esposo de María Pía Copello y Ethel Pozo. Sin embargo, la reunión tomó un giro inesperado cuando el productor de novelas fue cuestionado por interactuar con una amiga.

La hija de Gisela Valcárcel detalló cómo notó que una mujer se acercó con entusiasmo a Julián Alexander. "Veo a una chica jugando con su cabello y ¿a quién saluda? a Julián," narró inicialmente.

Posteriormente, Ethel Pozo comentó que cuando su esposo regresó al grupo, le hizo una serie de preguntas que parecieron una escena de celos. "Vuelve Julián y le pregunto, ¿Quién es ella?", él respondió que era 'una amiga', y ella insistió: "¿Qué amiga?".