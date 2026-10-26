¡BOMBAZO! Michelle Soifer revela quién es el padre de su futuro hijo: “Cuando lo busqué, me choteó”

Michelle Soifer confirmó que tiene planes de convertirse en madre junto a su pareja, el cantante cubano Gleyson Reñé , y sorprendió al contar cómo comenzó su historia de amor.

Michelle Soifer atraviesa una etapa especial en su vida sentimental. La cantante peruana sorprendió al hablar abiertamente sobre sus deseos de convertirse en madre por primera vez y reveló que ya tiene una fecha en mente para dar este importante paso junto a Gleyson Reñé, el artista cubano que conquistó su corazón.

En una entrevista con Trome, la actual conductora de 'Arriba mi gente' compartió detalles poco conocidos de su romance. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que su historia no comenzó precisamente con un flechazo correspondido, pues el músico llegó a rechazar una propuesta de la exchica reality.

Michelle Soifer revela cómo Gleyson Reñé la rechazó antes de iniciar su romance

La intérprete recordó que conoció al cantante cuando todavía participaba en competencias televisivas. En aquel entonces, quedó interesada en contar con su presencia para una de sus producciones musicales, por lo que decidió contactarlo a través de su equipo de trabajo.

No obstante, su primer intento no tuvo el resultado esperado. Reñé rechazó participar en el videoclip de 'Tempo', aunque posteriormente aceptó una nueva invitación para trabajar con ella.

"Iba a grabar un videoclip para mi canción ‘Tempo’ y lo propuse. Lo contactaron y dijo que no podía. Me choteó, ja, ja... Para grabar ‘Ay mi moreno’ lo llamaron y aceptó, y mi hermana Chris me sugirió: ‘¿Por qué no lo ves antes? Mira que eres especial’", reveló Michelle Soifer entre risas a Trome.

Con el paso del tiempo, la relación entre ambos se fortaleció. Incluso, el cantante consiguió ganarse el cariño de la familia de Michelle después de asistir al cumpleaños de su padre en Ventanilla, ocasión en la que llegó con un regalo especial.

¿Cuándo tendrá Michelle Soifer su primer bebé con Gleyson Reñé?

Aunque actualmente disfruta de su relación sentimental, Michelle Soifer dejó claro que la maternidad forma parte de sus próximos proyectos personales. La artista aseguró que tanto ella como su pareja han conversado sobre ampliar la familia, pero decidieron esperar debido a sus compromisos profesionales.

Al ser consultada sobre la fecha en la que le gustaría convertirse en madre, la cantante respondió sin rodeos y destacó la tranquilidad que experimenta en su relación.

"En dos mil veintisiete. Por obligaciones laborales es que preferimos posponer la ampliación de la familia hasta el próximo año... Nunca me he sentido en paz como ahora", concluyó.