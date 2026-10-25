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Karen Dejo ORGANIZÓ el QUINCEAÑERO de su hija con FIESTA de ENSUEÑO y le dio HERMOSA SORPRESA: “Le regaló…”

Karen Dejó, visiblemente emocionada, dedicó tiernas palabras a su hija y explicó la ausencia de su ex en la celebración de los 15 años. ¿Por qué no asistió?

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    Karen Dejo ORGANIZÓ el QUINCEAÑERO de su hija con FIESTA de ENSUEÑO y le dio HERMOSA SORPRESA: “Le regaló…”
    Karen Dejo FESTEJÓ el QUINCEAÑERO de su hija con FIESTA de ENSUEÑO y le dio HERMOSA SORPRESA: “Le regaló…” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Karen Dejo ORGANIZÓ el QUINCEAÑERO de su hija con FIESTA de ENSUEÑO y le dio HERMOSA SORPRESA: “Le regaló…”

    La influencer Karen Dejó estuvo visiblemente emocionada durante la celebración de los 15 años de su hija Mía Abanto Dejo, fruto de su relación con el piloto Carlos Abanto. En esta ocasión, la chica reality organizó una especial sorpresa tanto para su hija como para los asistentes a la exclusiva fiesta.

    Karen Dejó reveló la ausencia de su expareja en los 15 de su hija

    Desde su cuenta de Instagram, Karen Dejó mostró algunos momentos del quinceañero de su hija, que contó con una banda de salsa y un código de vestimenta de negro total. El periodista Samuel Suárez, uno de los invitados, compartió todos los detalles del evento.

    En el portal Instarándula se compartió un video de la influencer peruana dando un emotivo discurso en la fiesta de 15 años de su hija. "Provengo de una familia pequeña. Un matriarcado formado solo por mi madre y yo. Junto a ella, me he esforzado por salir adelante", expresó.

    Más tarde, Karen Dejo mencionó que su expareja, Carlos Abanto, no asistió al evento. "Yo no tuve la fortuna de tener un papá. Tú sí tienes un padre que te quiere mucho, que te ama con todo su ser. Aunque no está hoy aquí, sé que llegarán momentos especiales con él", afirmó.

    "Hoy agradezco al mundo que hayas venido, porque me convertiste en mejor mujer, me enseñaste a ser madre, a tener más paciencia, a ser más fuerte porque quiero verte crecer, porque deseo que cada día de tu vida sonrías, y que se abran caminos para que te realices como ser humano y profesional", continuó emocionada la chica reality.

    Asimismo, Samuel Suárez mostró la sorpresa preparada por Karen Dejo para su hija: le dedicó una emotiva canción en vivo. "Su madre le dio este hermoso regalo cantado con su propia voz; una sorpresa que no esperaba. Siempre se tienen la una a la otra… Felicidades a ambas", narró.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karen Dejo ORGANIZÓ el QUINCEAÑERO de su hija con FIESTA de ENSUEÑO y le dio HERMOSA SORPRESA: “Le regaló…”
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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