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Carol Reali anuncia el nacimiento de su primer hijo y emociona con video INÉDITO de su parto: "Bienvenido a nuestras vidas"

La modelo Carol Reali, conocida como 'Cachaza', celebró el nacimiento de su primer hijo con el actor André Bankoff. La feliz pareja compartió la noticia en redes sociales.

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    Carol Reali anuncia el nacimiento de su primer hijo y emociona con video INÉDITO de su parto: "Bienvenido a nuestras vidas"
    Cachaza se convirtió en mamá por primera vez | Composición Wapa - Instagram
    Carol Reali anuncia el nacimiento de su primer hijo y emociona con video INÉDITO de su parto: "Bienvenido a nuestras vidas"

    La familia de Carol Reali, conocida popularmente como 'Cachaza', atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. La exchica reality anunció el nacimiento de su primer bebé junto a su pareja, el actor brasileño André Bankoff. A través de sus redes sociales, la modelo compartió un emotivo mensaje para darle la bienvenida a su pequeño, acompañado de imágenes inéditas del esperado momento. La noticia conmovió a sus seguidores, quienes celebraron esta nueva etapa de la expareja de Rafael Cardozo.

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    ¿Cómo anunció Carol Reali el nacimiento de su primer hijo?

    Carol Reali sorprendió a sus seguidores al comunicar que ya se convirtió en madre por primera vez. La influencer publicó en sus plataformas digitales un mensaje dedicado a su primogénito, fruto de su relación sentimental con André Bankoff.

    La publicación estuvo acompañada de un registro audiovisual de su parto, con el que permitió a sus seguidores conocer algunos instantes de la llegada de su bebé. Las imágenes reflejaron la emoción de la pareja al recibir al pequeño, luego de varios meses de espera e ilusión.

    La modelo también reveló el nombre de su hijo y compartió unas palabras en las que expresó lo mucho que significa su llegada para ambos.

    "Hay momentos que te cambian la vida para siempre, y este es, sin duda, el nuestro. Después de tantos meses imaginándote, soñándote y esperando conocerte, por fin te tenemos aquí. Asher, llegaste a llenar nuestras vidas de un amor inmenso y una felicidad que no tiene palabras. Hoy todo tiene un nuevo sentido y nuestro corazón tiene un lugar que siempre será tuyo. Qué suerte la nuestra de tenerte. Bienvenido a nuestras vidas, Asher. 08.11.26", se lee en su conmovedor mensaje compartido en sus redes.

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    SOBRE EL AUTOR:
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    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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