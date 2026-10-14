‘Cachaza’ y André Bankoff revelan el nombre de su primer hijo y sorprenden con su significado: “Bendecido por Dios”

Carol Reali , conocida como ‘Cachaza’, y el actor brasileño André Bankoff confirmaron cuál es el nombre de su bebé.

Carol Reali, conocida en el mundo del espectáculo como ‘Cachaza’, y su esposo, el actor brasileño André Bankoff, revelaron el nombre que eligieron para su primer hijo. La pareja compartió detalles de esta decisión y explicó el significado especial que los llevó a escoger una opción poco común para su bebé, cuya llegada esperan con mucha ilusión.

La modelo se encuentra en la recta final de su embarazo y no oculta la emoción que siente por convertirse en madre. Junto a su esposo, recordó que tener un hijo era uno de los sueños que compartían y que ahora cuentan los días para conocer al pequeño que llegará a sus vidas.

El bebé se llamará Asher, un nombre de origen hebreo que, según explicó la pareja, significa “bendecido por Dios”. La elección también estuvo acompañada de una anécdota que ambos recuerdan con cariño: cuando André mencionó el nombre durante la búsqueda, el bebé dio una fuerte patada, un gesto que interpretaron como una señal.

‘Cachaza’ revela cómo eligieron el nombre de su primer hijo

A través de un video, Carol Reali contó que ella y su esposo buscaban un nombre con un significado especial, relacionado con sus creencias religiosas y que, además, no fuera demasiado común. Tras evaluar distintas alternativas, encontraron una opción que los convenció por su significado y sonoridad.

“Es un nombre religioso, obviamente. Es un nombre de origen hebraico, diferente. No es un nombre muy común”, comentó la modelo al recordar cómo comenzó la búsqueda del nombre para su bebé.

Según relató ‘Cachaza’, fue André quien mencionó Asher durante una conversación. En ese instante, sintió una patada de su hijo, por lo que ambos tomaron la reacción como una señal especial. “Él fue el que lo eligió, la verdad, porque cuando su papá lo dijo, pateó fuertísimo”, contó emocionada.

¿Qué significa Asher, el nombre del hijo de ‘Cachaza’?

Uno de los motivos que llevó a la pareja a elegir Asher fue el significado que tiene. Para ambos, el nombre representa la bendición que significa la llegada de su primer hijo y la nueva etapa que están por comenzar como familia.

“Asher es un nombre lindo, corto, con un significado precioso, que la verdad fue lo que nos encantó, que es ‘bendecido de Dios’. Es una bendición en nuestras vidas, nuestro primer hijo”, expresó la modelo.