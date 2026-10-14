Melcochita revela en vivo INFIDELIDAD contra Heydi Amado con su ex y ella reacciona de forma IMPENSADA: "¿Has...?"

Mientras se reconciliaba con Monserrat y Heydi Amado , Melcochita admitió haber sido infiel con su ex y no se mostró arrepentido tras lanzar una inesperada frase a la joven. ¿Qué reacción tuvo ella al saberlo?

Heydi Amado se llevó una sorpresa inesperada durante su presentación en el programa de Magaly Medina, cuando abordaban su reconciliación con Monserrat, quien ahora respalda a Melcochita y reconoce a Heydi como su nueva pareja. A pesar de las disculpas mutuas entre ellas, el momento inesperado surgió durante el programa en vivo cuando el cómico hizo una revelación sobre su fidelidad.

Melcochita admite en vivo haber sido infiel a Heydi Amado con su ex, y ella tiene una reacción inesperada

Melcochita protagonizó un momento inesperado junto a Heydi Amado, su pareja durante cinco meses, tras que ella y Monserrat lograran finalmente un acuerdo por el bien del cómico y sus hijas.

La esposa del artista se contactó con la joven de 22 años para conversar y aceptar que él ha rehecho su vida. Le dio consejos para cuidarlo y manejar su complicada personalidad fuera del escenario.

A pesar de que todo parecía ir bien entre ellas, fue Monserrat quien hizo una revelación en el programa en vivo, asegurando que él no había cambiado nada, y Melcochita confirmó que ocurría tal como ella lo dijo.

"Yo le dije ‘No hagas lo que hiciste conmigo con ella… (...) ¿Qué hiciste en tu cumpleaños? ¿A quién besaste?", cuestionó. Melcochita no lo negó y dio detalles sobre un encuentro con la madre de sus hijas mayores. Yessenia Villanueva ya había confirmado el beso entre sus padres hace algunos días.

“(Besé a) la señora que fue mi ex, porque estaba con mis aguas, le di un pico para que se ilusione. Tiene como 88 años, no fue una falta de respeto, fue una prueba”, dijo riendo y asegurando que solo fue un experimento.

Amado se mostró sorprendida al escucharlo y afirmó que no se había dado cuenta, aunque lo que más la impactó fue cuando Melcochita mencionó que no sería la última vez que besaría a otra mujer a sus espaldas.

“No me había dado cuenta”, dijo ella, a lo que él respondió: “Ni te darás”. Ella expresó su decepción: “Qué feo… ¿has escuchado lo que ha dicho?”.

Monserrat no tardó en consolarla y le ofreció su apoyo cuando el cómico volviera a equivocarse como lo hizo en su matrimonio anterior.