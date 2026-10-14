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Ocio - Pamela Franco y Christian Cueva comparten comunicado con GRAVE ACUSACIÓN contra Pamela López

Pamela López acusa a Pamela Franco de influir en Christian Cueva tras dejar plantado a su hijo: “Esa mujer...”

Pamela López, en declaraciones a Magaly Medina, afirmó que Christian Cueva dejó a su hijo llorando el fin de semana, señalando a Pamela Franco como responsable.

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    Pamela López acusa a Pamela Franco de influir en Christian Cueva tras dejar plantado a su hijo: “Esa mujer...”
    Pamela López acusa a Pamela Franco y Christian Cueva
    Pamela López acusa a Pamela Franco de influir en Christian Cueva tras dejar plantado a su hijo: “Esa mujer...”

    En una reciente declaración, Pamela López habló nuevamente sobre los problemas con Christian Cueva y Pamela Franco. Durante una aparición en el programa 'Magaly TV, la firme', relató cómo uno de sus hijos quedó en la incertidumbre tras una promesa de su padre de pasar tiempo juntos que no fue cumplida.

    Según la influencer, el niño esperó tener contacto con Cueva, pero él no respondió. Insinuó que la presencia de Franco en el estadio podría haber sido un factor. Estas declaraciones surgieron después de que Franco la acusara por llamarla de manera despectiva.

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    Pamela López expone promesa no cumplida de Christian Cueva

    En una conversación con Magaly Medina, López explicó que Cueva expresó, un viernes por la noche, su deseo de que uno de sus hijos lo acompañara en su concentración. Aunque no estaba en sus acuerdos previos, ella aceptó para promover la unión entre padre e hijo.

    “El viernes me dice que quiere que mi hijo se quede en la concentración. No estaba en nuestra conciliación, pero accedí para que estén cercanos y sanen”, detalló López sobre cómo empezó todo.

    Sin embargo, el sábado, el niño intentó contactar a su padre para verificar si podía asistir, pero Cueva solo dijo que le avisaría. Después de una fiesta, el menor intentó comunicarse nuevamente, sin éxito.

    López declaró que su hijo se quedó esperando una respuesta que, según su relato, nunca llegó. Cuestionó que, aunque el futbolista de Sport Boys pide estar en contacto con sus hijos, ella tenga que enfrentar situaciones como esta pública e incómodamente.

    “¿Debo soportar esto?, ver a mi hijo llorar, escuchar que me pide ir a la concentración. Esa es mi lucha constante”, expresó con evidente frustración.

    Pamela López responsabiliza a Pamela Franco

    Durante el mismo segmento en 'Magaly TV, la firme', Pamela López sugirió que la presencia de Pamela Franco en el estadio pudo influir en el incumplimiento de Christian Cueva con su hijo.

    “No comprendo por qué lo dejó esperando; es porque esa mujer estuvo en el estadio”, comentó la trujillana a Medina, explicando por qué piensa que Cueva no cumplió con su inicial propuesta.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López acusa a Pamela Franco de influir en Christian Cueva tras dejar plantado a su hijo: “Esa mujer...”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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