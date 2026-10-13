Monserrat y Heydi Amado reaparecen JUNTAS en vivo y hacen IMPENSADO ANUNCIO sobre Melcochita: "Lo que pasó..."

Después de que Monserrat se mostrara en contra de la relación de Melcochita con Heydi, su novia de 22 años, apareció con la joven en una sorprendente transmisión en vivo para hacer un anuncio inesperado sobre el comediante.

Han pasado cinco meses desde que Melcochita y Heydi Amado oficializaron su relación, a pesar de la notable diferencia de más de 60 años de edad entre ellos. Monserrat sorprendió a todos al aparecer en una transmisión en vivo junto a la joven el 12 de octubre por la noche. El video se viralizó rápidamente en redes sociales debido al inesperado encuentro entre ambas y el impactante anuncio relacionado con Melcochita. ¿Qué sucedió realmente?

Monserrat y Heydi Amado sorprenden al aparecer juntas en vivo y anuncian novedades sobre Melcochita

Tras la oficialización del romance entre Melcochita y Heydi Amado, Monserrat fue la más contrariada con la relación, ya que afirmó haberle dado la bienvenida a su hogar a la joven, quien incluso era amiga de sus hijas. Sin embargo, no tardó en involucrarse sentimentalmente con su esposo después de que la pareja anunció su separación debido a problemas financieros.

Inicialmente, Monserrat se negaba a conceder el divorcio, permitiendo que sus hijas pasaran tiempo con Heydi y acusaba a su esposo de no visitarlas en Piura, ya que supuestamente daba prioridad a Amado.

Pero, después de cinco meses, Monserrat dejó atónitos a todos al aparecer en una transmisión en vivo con Heydi en su propia casa, dejando a todos sorprendidos.

Luego de muchas confrontaciones, Monserrat, madre de los hijos del comediante, anunció junto a Heydi que, por el bien de su esposo en su avanzada edad y el de sus hijas, decidieron reconciliarse y aceptar la nueva relación de Melcochita, dejando atrás los años pasados juntos.

Ambas revelaron que Monserrat fue quien contactó a Pablo Villanueva para coordinar con su novia, quien se mostró asombrada al recibir su llamada.

"¿Quién te contactó? ¿Quién habló con Pablo? (Fuiste tú) Le dije: ‘Ven acá, quiero conversar contigo’. Ella respondió: ‘No me vayas a golpear’", relató Monserrat. La joven confirmó la historia y afirmó que fue inmediatamente recibida en su casa, donde no dudó en darle un abrazo de reconciliación, entre risas, reconociendo que el encuentro daría que hablar en los medios.

"Mañana causará revuelo (risas). En resumen, lo pasado, pasado está, debemos seguir adelante", comentó Seminario, quien explicó que su principal solicitud a la joven en beneficio del cómico era cuidar su bienestar.

"Ya he mencionado que debe cuidarlo, le di algunos consejos… Hemos firmado la paz porque hay niños involucrados; lo que más deseo es la tranquilidad de Pablo y mis hijas, y que dejen de discutir temas insignificantes", agregó.

Finalmente, solicitó a su todavía esposo que pidiera a sus hijas mayores abstenerse de hacer declaraciones que la perjudicaran, a cambio de lo cual prometió mantener la armonía con su pareja.