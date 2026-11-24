La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de Perú aprobó un dictamen que permitirá el ingreso de agua para consumo personal en conciertos y espectáculos públicos.

¡Buenas noticias para quienes asisten a conciertos y espectáculos en Perú! La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un dictamen que plantea permitir el ingreso de agua para consumo personal a estos eventos. La propuesta también contempla que determinados espectáculos garanticen el acceso gratuito a este recurso para proteger la salud de los asistentes. Sin embargo, la iniciativa todavía debe pasar por la Cámara de Senadores antes de convertirse en ley.

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La iniciativa establece que las empresas organizadoras deberán autorizar el ingreso de agua apta para el consumo humano a los recintos donde se desarrollen conciertos y otros espectáculos públicos. Esta disposición no incluirá bebidas alcohólicas ni gaseosas. Además, las condiciones relacionadas con el tamaño y el material de los envases que podrán llevar los asistentes serán precisadas posteriormente en el reglamento correspondiente.

"La presente ley tiene por objeto establecer el libre ingreso de agua para consumo personal, así como su disponibilidad gratuita para los asistentes a espectáculos públicos con la finalidad de proteger la salud y salvaguardar los derechos de los consumidores", establece el texto que se presentó en el Congreso.

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Otro de los puntos contemplados en el dictamen dispone que los espectáculos con un aforo autorizado superior a las 3.000 personas deberán contar con abastecimiento gratuito de agua. Para ello, las productoras tendrán que habilitar espacios de hidratación dentro de los recintos, los cuales deberán estar debidamente señalizados y ubicados en zonas de fácil acceso para el público.

La propuesta también considera situaciones excepcionales en las que se podrá restringir el ingreso de líquidos, siempre que existan motivos justificados relacionados con la seguridad o la salud pública y que la autoridad competente así lo determine. En esos casos, los organizadores tendrán que comunicar la restricción con anticipación, ya sea durante la etapa de preventa o, como máximo, tres días antes de la realización del evento.