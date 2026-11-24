Christian Cueva celebra sus 35 años junto a Pamela Franco, pero serenazgo interviene tras quejas de vecinos por el excesivo volumen de la música.

Christian Cueva vuelve a estar en el ojo de la tormenta. El popular 'Aladino' celebró su cumpleaños número 35 junto a Pamela Franco y sus amigos en una casa de campo en Cieneguilla. Sin embargo, la fiesta motivó la intervención de agentes de serenazgo tras recibir quejas de los vecinos.

Según reveló 'Magaly TV La Firme', la celebración habría comenzado la noche del domingo 22 de noviembre y se retomó la tarde del lunes 23, con diversas agrupaciones musicales.

Serenazgo interviene en cumpleaños de Christian Cueva

Los agentes municipales llegaron hasta el inmueble para medir el volumen de la música, registrando 70 decibeles, cuando el límite permitido era de 60.

Además, uno de los trabajadores municipales reveló que la propiedad ya había sido sancionada anteriormente por situaciones similares.

Pese a la intervención de las autoridades, el festejo continuó hasta horas de la noche.

Vecino estalla contra fiesta de Christian Cueva y Magaly Medina reacciona

Las cámaras del programa también captaron a un vecino visiblemente molesto porque no podía estacionar su vehículo debido a la cantidad de autos que llegaron a la celebración.

Ante estas imágenes, Magaly Medina cuestionó el comportamiento del futbolista y las molestias ocasionadas a los vecinos.

"Es que donde Cueva está, siempre habrá problemas", expresó la conductora.