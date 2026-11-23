La conocida Melissa Klug está pasando por un momento complicado en su vida, como mencionó su hija Samahara Lobatón. Hasta ahora, la Blanca de Chucuito había guardado silencio, pero recientemente compartió un mensaje sensible que revela lo que ocurre en su entorno personal.

Melissa Klug se abre sobre el desafío que enfrenta

La empresaria peruana usó su Instagram oficial para publicar una foto donde aparece sonriente. Sin embargo, en la descripción, dejó entrever su difícil estado emocional, aunque mantiene la confianza en que este periodo desfavorable terminará pronto.

"A pesar de que mis días son grises y mi corazón enfrenta momentos complicados, mi confianza en Dios sigue firme. Sé que tras cada tormenta siempre llega su luz y esperanza" , explicó Melissa Klug, sin brindar más información sobre las circunstancias específicas que está atravesando.

Melissa Klug se muestra emotiva en publicación.

Por otro lado, Samahara Lobatón respondió rápidamente al post de su madre con un mensaje conmovedor: "Te amamos" , comentó. También Jesús Barco mostró su respaldo incondicional hacia su pareja: "Te amo y nunca estarás sola mi amor" , expresó en los comentarios del post.

Es importante destacar que la exchica reality negó que su madre, Melissa Klug, esté atravesando problemas de salud, pero reconoció que un ser querido está enfrentando serias dificultades médicas.