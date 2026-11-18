Camila Domínguez reveló detalles de la conversación que tuvo con Christian Domínguez luego de ser relacionada con un joven cantante. ¿Qué le dijo el líder de Gran Orquesta Internacional?

Christian Domínguez sorprendió al revelar su postura frente a los rumores que relacionan sentimentalmente a su hija Camila con un cantante y creador de contenido mayor que ella. La joven habló sobre este tema durante su participación en el programa digital ‘No aclares que oscureces’, donde contó que su padre decidió preguntarle directamente si sentía algo por Macbridde. Aunque aseguró que entre ambos no existe ningún interés amoroso, el cumbiambero no habría quedado del todo tranquilo. Incluso, le lanzó una contundente advertencia que llamó la atención por sus particulares palabras. ¿Qué le dijo a su hija mayor?

¿Qué advertencia le hizo Christian Domínguez a su hija Camila por Macbridde?

Durante su aparición en ‘No aclares que oscureces’, Camila Domínguez abordó las especulaciones que surgieron a raíz de sus encuentros con Macbridde, cantante y figura de las plataformas digitales. La joven llegó al espacio acompañada del artista y aprovechó para contar que su padre ya había conversado con ella sobre la cercanía que mantiene con él.

Según explicó, Christian Domínguez quiso saber si existía alguna atracción sentimental hacia el creador de contenido o si su relación iba más allá de una amistad. Sin embargo, Camila negó que tuviera intenciones de iniciar un romance con el joven, pese a los comentarios que generaron sus apariciones juntos.

“Mi papá me ha preguntado y le he dicho que nada que ver y me dijo ‘mejor’ me ha dicho. Me dijo ‘mucho te fastidian con ese chiquito, flacuchento,ese que parece que respira y se vuela y le dije ‘no, nada que ver’ y me dijo ‘segura’”, contó Camila sobre la conversación que tuvo con su padre.

No obstante, la respuesta de la joven no fue lo único que marcó aquel diálogo. La hija del cantante también reveló que recibió una advertencia de su progenitor, quien dejó entrever que no estaría de acuerdo si llegara a involucrarse sentimentalmente con Macbridde, quien es seis años mayor que ella.

“Me dijo ‘pobre de ti, Camila’. Imagínate papá, mejor para eso estoy con un fideo”, dijo Camila sobre la advertencia de su padre.

¿Quién es Macbridde, el cantante de 24 años vinculado con Camila Domínguez?

Macbridde es un cantante y creador de contenido peruano de 24 años que empezó a ganar mayor exposición junto a Camila Domínguez después de coincidir en diferentes espacios digitales. Una de sus apariciones ocurrió durante una transmisión en vivo que terminó con la joven visiblemente incómoda. Tiempo después, ambos volvieron a compartir escenario en el programa ‘Q’ Bochinche’, donde Camila celebró su cumpleaños número 18.

Durante la conversación, la hija de Christian Domínguez también recordó cómo fue su primer encuentro con el artista, cuando todavía tenía 17 años. De acuerdo con su relato, Macbridde realizó algunos comentarios en tono de broma al enterarse de que ella aún era menor de edad.