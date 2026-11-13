Christian Domínguez celebra los 18 años de su hija Camila y comparte SENTIDA dedicatoria: "Mi cumpleañera es hermosa. Te amo hija"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Christian Domínguez vive un momento especial como padre tras el cumpleaños número 18 de su hija Camila, quien acaba de alcanzar la mayoría de edad. El cantante de cumbia aprovechó las primeras horas de esta fecha para dedicarle una emotiva publicación a través de sus plataformas digitales. En el video que compartió, ambos aparecen disfrutando de un desayuno mientras protagonizan un divertido intercambio de bromas. La dedicatoria del artista no pasó desapercibida y estuvo acompañada de un cariñoso mensaje para su primogénita.
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¿Cómo celebró Christian Domínguez los 18 años de su hija Camila?
El líder de la Gran Orquesta Internacional recurrió a sus redes sociales para recordar un momento familiar junto a la joven, en el que ambos dejaron ver la confianza y cercanía que mantienen. En el material audiovisual se observa a padre e hija sentados a la mesa mientras comparten los primeros alimentos del día.
Durante el desayuno, el intérprete aprovechó para bromear con Camila mientras la grababa a cierta distancia. Entre risas, le explicó que había decidido filmarla desde lejos porque todavía no se había maquillado.
Junto al recuerdo, también publicó unas palabras dedicadas especialmente a ella por su cumpleaños. "Mi Miss, mi cumpleañera es hermosa. Te amo hija", se lee en su post.
El músico tampoco dejó pasar la oportunidad para hacer una divertida alusión a los 18 años que acaba de cumplir su hija. En medio de las bromas, le comentó que, si terminaba con dolor de estómago por comer demasiado, tendría que hacerse responsable de las consecuencias.
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¿Qué respondió Camila Domínguez al emotivo mensaje de su padre?
La joven no tardó en reaccionar a la publicación de Christian Domínguez y respondió con el mismo tono cariñoso y divertido que caracterizó el intercambio entre ambos. Su comentario dejó ver el afecto que siente por su padre y agradeció el detalle que tuvo con ella en una fecha tan significativa. “JAJAJAJQJQJ te amo pa gracias”, expresó la joven.