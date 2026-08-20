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Hija de Christian Domínguez es INTERNADA y rompe su silencio sobre su ESTADO de salud: "Estaré unos días..."

La hija de Christian Domínguez sorprendió al mostrar una imagen desde una clínica y contó que deberá permanecer inactiva mientras se recupera de un problema de salud.

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    Hija de Christian Domínguez es INTERNADA y rompe su silencio sobre su ESTADO de salud: "Estaré unos días..."
    Camila Domínguez sorprende al aparecer internada | Composición: Wapa / Instagram - Captura de pantalla
    Hija de Christian Domínguez es INTERNADA y rompe su silencio sobre su ESTADO de salud: "Estaré unos días..."

    La preocupación entre los seguidores de Christian Domínguez y Melanie Martínez aumentó luego de que su hija compartiera una fotografía desde una clínica y revelara que atraviesa un complicado momento de salud. La joven Camila Domínguez utilizó sus redes sociales para explicar que deberá tomarse unos días de descanso y alejarse temporalmente de sus actividades digitales mientras se recupera. ¿Qué dijo sobre su estado y cuánto tiempo estará fuera de redes? Aquí te contamos.

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    ¿Qué dijo la hija de Christian Domínguez sobre su estado de salud?

    La joven publicó una imagen en la que aparece recostada en una habitación de una clínica y con una vía intravenosa colocada en una de sus manos. La fotografía llamó rápidamente la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse qué había ocurrido.

    Camila Domínguez aparece internada y revela cómo se encuentra
    Camila Domínguez aparece internada y revela cómo se encuentra

    A través de Instagram, explicó que no se encontraba bien y que tendría que permanecer varios días alejada de sus actividades habituales para enfocarse en su recuperación.

    "Buenos tardes, chicos. Hoy amanecimos por aquí, aunque estoy un poquito mal de salud y estaré unos días inactiva", escribió.

    Aunque se encontraba recibiendo atención médica, la joven decidió dirigirse a las personas que suelen acompañarla en sus redes sociales y compartir unas palabras de tranquilidad.

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    Hija de Christian Domínguez envía mensaje a sus seguidores

    Pese al complicado momento que atraviesa, Camila quiso mantener el contacto con su comunidad virtual y aprovechó la publicación para enviarles un saludo y recordarles la importancia de cuidar su salud. “No quería dejar de pasar por aquí para desearles un hermoso día. Cuídense mucho y nos vemos prontito”, añadió.

    Con este mensaje, la joven dejó entrever que su alejamiento de las redes será temporal y que espera retomar sus actividades una vez que se encuentre mejor.

    Actualmente, Camila se prepara para participar en el Miss Teen Supreme Perú 2026, certamen que se desarrollará en Bogotá, Colombia. Su prioridad, por ahora, será recuperar su bienestar para continuar con sus compromisos y preparación de cara a esta importante competencia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija de Christian Domínguez es INTERNADA y rompe su silencio sobre su ESTADO de salud: "Estaré unos días..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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