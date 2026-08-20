La viuda de Paul Flores reveló su indignación tras ser relacionada con un supuesto crimen pasional contra el cantante y aseguró que esta acusación no tendría sustento.

Carolina Jaramillo se defiende tras acusaciones en su contra | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Carolina Jaramillo se defiende tras acusaciones en su contra | Composición: Wapa / Captura de pantalla

A más de un año de la muerte de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, el proceso judicial por el asesinato del cantante continúa generando nuevos cuestionamientos. Mientras su familia espera que se determine responsabilidad contra los implicados, ahora surgió un señalamiento que involucra directamente a su viuda, Carolina Jaramillo.

La también cantante no pudo contener las lágrimas al referirse a esta acusación, que considera injustificada y alejada de lo que ocurrió la noche en que su esposo fue asesinado. ¿Qué dijo Jaramillo y por qué sostiene que esta nueva versión busca retrasar el proceso judicial?

¿Por qué la viuda de Paul Flores fue señalada por supuesto crimen pasional?

Carolina Jaramillo contó en el programa 'Q’Bochinche' que quedó sorprendida al escuchar durante una audiencia una versión que la vincularía con un supuesto crimen pasional contra Paul Flores. Para la viuda, este planteamiento carecería de sentido porque, según recordó, el cantante fue atacado mientras se desplazaba junto a la agrupación para cumplir con una presentación.

“Es increíble para mí haber escuchado eso (durante el juicio). Es algo ilógico porque todo el mundo sabe cómo ocurrió. Paul no murió en un carro particular, él murió trasladándose a otro evento, trabajando”, dijo entre lágrimas la también cantante Jaramillo.

El crimen ocurrió en marzo de 2025, cuando el bus de Armonía 10 fue atacado en medio de un contexto de extorsión que había sido reportado alrededor de la agrupación. Pese al tiempo transcurrido, los familiares del artista continúan reclamando avances en la búsqueda de justicia.

Jaramillo explicó que el proceso ya había registrado avances, pero la modificación del juez encargado de la causa habría provocado que el juicio tuviera que comenzar nuevamente, situación que, según su versión, abrió la puerta a nuevos argumentos dentro del caso.

“Hemos estado poniendo toda de nuestra parte para que este proceso siga. Esto ya estaba avanzando. Ahora como cambiaron al juez, nuevamente ha iniciado el juicio. Los implicados ya dijeron todo. Como lo han vuelto a iniciar, ellos quieren meter otro tipo de temas. Es algo indignante para nosotros. A un año y cinco meses me salen con estas cosas”.

¿La acusación contra Carolina Jaramillo busca retrasar el juicio?

La expareja de Paul Flores sostuvo que la versión que ahora la señala sería parte de una estrategia de los abogados de los acusados para prolongar el proceso judicial. Según explicó, los involucrados ya fueron detenidos y habrían dado sus declaraciones, por lo que considera que la incorporación de nuevos argumentos tendría como finalidad ganar tiempo.

“No hay pruebas, ellos deslizan. Ya capturaron a todos los implicados. Lo que quieren es que eso se retrase, ganar tiempo porque ya se va a cumplir la prisión preventiva de los detenidos. Esto viene de parte de los abogados que defiende a los criminales”, sostuvo la viuda del 'Russo'.

Jaramillo también cuestionó la falta de una representación legal por parte de la empresa en la búsqueda de justicia por el fallecimiento del cantante. Para la familia, el caso no debería perder de vista que Paul murió mientras cumplía con su labor profesional.

“No se hace justicia por Paul. Los que estamos luchando por justicia somos nosotros, la familia, porque de lado de la empresa tampoco hay un abogado. Ellos debieron también de buscar justicia porque Paul falleció trabajando”, sentenció.