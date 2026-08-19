Pamela López sorprendió al mostrar imágenes del procedimiento de rejuvenecimiento íntimo al que se sometió y habló de esta nueva etapa de su vida tras sus recientes polémicas amorosas.

Pamela López volvió a generar comentarios en redes sociales tras compartir imágenes de un procedimiento estético íntimo al que decidió someterse. La influencer mostró parte del proceso a sus seguidores y acompañó la publicación con un mensaje en el que dejó entrever que busca comenzar una nueva etapa personal.

La exposición de este tratamiento ocurre además en medio de la atención que ha despertado su vida sentimental tras sus recientes acercamientos con un joven cantante. ¿Qué mostró Pamela López y qué explicó la especialista que estuvo a cargo del procedimiento?

¿Qué mostró Pamela López sobre su rejuvenecimiento íntimo?

La influencer compartió fotografías y videos en los que aparece recostada sobre una camilla mientras recibe un tratamiento con láser. En las imágenes también se observa a la especialista explicando algunos detalles del procedimiento al que Pamela decidió someterse.

Lejos de mantener el proceso en privado, López optó por documentarlo y compartirlo públicamente con sus seguidores. La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que expresó su entusiasmo por esta nueva etapa de su vida.

"Ahora sí con este tratamiento dejaré todo mi pasado atrás", comenta Pamela López muy emocionada, mientras que la doctora Correa Navarro procede a mostrar el láser que le aplicará en su parte íntima y explica sobre el procedimiento: "Si tú quieres rejuvenecer la flor y sentirte mucho más ajustadita, este tratamiento es para ti", comentó la doctora.

La publicación rápidamente llamó la atención debido al nivel de exposición que decidió tener la influencer al mostrar parte de un procedimiento considerado íntimo.

Además, la decisión se produce en un contexto en el que Pamela López ha vuelto a ocupar titulares por su vida amorosa, luego de que fuera relacionada con un joven cantante tras el final de su relación con Paul Michael.

El momento también fue comentado en el programa 'Amor y fuego', donde Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre reaccionaron con sorpresa a la decisión de Pamela de publicar este contenido, especialmente al tratarse de un procedimiento que se habría realizado bajo la modalidad de canje.