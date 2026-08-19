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María Pía Copello sorprende al revelar que descubrió INFIDELIDAD y cuenta la DRÁSTICA decisión que tomó al enterarse: "Me fui..."

María Pía Copello sorprendió al revelar que descubrió una infidelidad y contó qué hizo inmediatamente después de enterarse de la traición.

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    María Pía Copello sorprende al revelar que descubrió INFIDELIDAD y cuenta la DRÁSTICA decisión que tomó al enterarse: "Me fui..."
    María Pía Copello expone infidelidad | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    María Pía Copello sorprende al revelar que descubrió INFIDELIDAD y cuenta la DRÁSTICA decisión que tomó al enterarse: "Me fui..."

    La polémica por una reciente infidelidad que ha sacudido a la farándula peruana continúa generando reacciones y confesiones inesperadas. En medio de este panorama, María Pía Copello sorprendió al revelar que también descubrió una traición y contó detalles de lo que vivió.

    La conductora y empresaria decidió abrirse sobre este episodio y revelar cómo se enteró de la infidelidad y, sobre todo, qué hizo después de conocer la verdad. ¿Cuál fue la drástica decisión que tomó María Pía Copello tras descubrir la traición? Aquí te contamos.

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    ¿Cómo descubrió María Pía Copello que le fueron infiel?

    Durante su programa de YouTube 'Sin + qué decir', María Pía Copello recordó una relación sentimental de su juventud en la que, según relató, su entonces pareja tenía una particular forma de conseguir tiempo para salir de fiesta.

    La exconductora de televisión explicó que el hombre solía generar discusiones durante los fines de semana. De esta manera, ella terminaba afectada emocionalmente mientras él podía realizar sus propios planes.

    "Yo tuve un enamoradito que siempre se peleaba los fines de semana conmigo. El viernes ya por cualquier se peleaba. El sábado yo estaba triste en mi cama y el domingo a las 7 de la mañana me entra una llamada de una chica x", relató la exanimadora infantil.

    La llamada que recibió posteriormente terminó cambiando por completo la situación, pues una joven se comunicó con ella para contarle información relacionada con su pareja.

    Según recordó María Pía, la mujer que la contactó era la pareja de un amigo de su entonces enamorado. Fue ella quien le dio detalles sobre un encuentro que habría tenido el joven con otra mujer.

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    ¿Qué hizo María Pía Copello tras descubrir la infidelidad?

    Luego de recibir aquella información, María Pía Copello decidió comprobar lo sucedido y confrontar directamente la situación. La conductora contó que se dirigió hasta la vivienda de su entonces pareja y conversó incluso con la madre de este.

    "Era la enamorada de un amigo y me dice: '¿sigues con tal?' proque ayer fulanito de tal ha estado con esta chica y parecía su enamorada. Agarré y me fui a su casa, hablé con su mamá", precisó.

    La presentadora también explicó que posteriormente conoció otro detalle relacionado con aquella historia: la joven que inicialmente le dio la información habría descubierto que su propio enamorado también se encontraba con otra mujer.

    Tras confirmar la falta de respeto que había sufrido en su relación, María Pía optó por tomar una decisión que, según contó, representó su particular manera de cerrar aquel episodio. Entre las acciones que realizó estuvo acudir al domicilio del joven para recuperar algunos objetos y regalos que ella misma le había entregado durante la relación.

    De esta manera, la conductora recordó aquella experiencia años después y compartió con sus seguidores cómo reaccionó al descubrir que su entonces pareja de ese entonces le había sido infiel.

    SOBRE EL AUTOR:
    María Pía Copello sorprende al revelar que descubrió INFIDELIDAD y cuenta la DRÁSTICA decisión que tomó al enterarse: "Me fui..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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