Hermano de Alejandra Baigorria preocupa al anunciar que sufrió fuerte accidente y muestra cómo quedó su auto: "Me choqué"

Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria , reveló en Instagram que sufrió un accidente de tránsito y mostró los daños de su vehículo rojo tras el choque.

Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria, sorprendió a sus seguidores al revelar que terminó involucrado en un accidente de tránsito. El empresario recurrió a Instagram para compartir imágenes de su vehículo luego del incidente, dejando al descubierto los daños que sufrió la unidad.

El automóvil, de color rojo, aparece con varias partes deterioradas como consecuencia del impacto. Las fotografías y videos publicados en sus historias permitieron observar principalmente las condiciones en las que quedó la zona delantera, generando preocupación entre los usuarios que vieron el contenido.

Hermano de Alejandra Baigorria muestra los daños de su auto

Tras el accidente, Sergio Baigorria decidió enseñar a través de sus redes sociales las consecuencias que dejó el choque. En las imágenes se distingue que el vehículo sufrió daños notorios en la parte frontal, mientras que otros sectores de la carrocería también presentan señales del impacto.

Auto de Sergio Baigorria quedó destrozado

El empresario acompañó uno de sus registros con un breve mensaje en el que contó lo ocurrido y dejó clara su molestia por el inesperado incidente. "Para cerrar el día me choqué", comentó Sergio Baigorria al compartir las imágenes de su vehículo.

En las fotografías se aprecia que el parachoques delantero terminó fuera de su posición y presenta una rotura en la zona inferior. Asimismo, algunas piezas laterales de la carrocería muestran abolladuras, mientras que también se observan marcas y rayones de consideración.

De esta manera, el hermano de la empresaria expuso el resultado del accidente y permitió que sus seguidores conocieran la magnitud de los daños materiales ocasionados al vehículo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Aunque Sergio Baigorria confirmó que sufrió un accidente vehicular, no brindó detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el choque. En las publicaciones que difundió tampoco explicó qué habría ocasionado la colisión.

Hasta el momento, tampoco se conoce si otras personas estuvieron involucradas en el hecho o si el accidente dejó alguna consecuencia física. El contenido publicado por el empresario estuvo enfocado exclusivamente en mostrar el estado de su automóvil.