¡ATENCIÓN! El 1% del IGV de tus COMPRAS irá a tu fondo de JUBILACIÓN desde esta fecha: esto tienes que saber de la PENSIÓN por CONSUMO

El 1% del IGV de determinadas compras podrá ir a tu fondo de jubilación . Descubre cómo acceder a este nuevo beneficio, cuánto recibirás y desde cuándo.

La pensión por consumo contempla un nuevo mecanismo para generar aportes destinados al fondo de jubilación de los afiliados. La medida permitirá considerar parte del IGV pagado en determinadas compras realizadas en establecimientos formales. Este beneficio comenzará a aplicarse desde enero y tendrá condiciones específicas para que los consumidores puedan acceder al aporte. Conoce cuánto dinero se podrá acumular, qué compras serán consideradas y cuáles son los requisitos establecidos.

¿Cómo funcionará la Pensión por Consumo con el 1% del IGV?

La pensión por consumo comenzará a aplicarse desde enero de 2027, incorporando un nuevo mecanismo para generar aportes destinados al fondo de jubilación. La medida permitirá considerar parte del IGV pagado en determinadas compras realizadas en establecimientos formales. Para acceder a este beneficio, los consumidores deberán cumplir una serie de requisitos establecidos para que sus compras sean tomadas en cuenta.

De acuerdo con lo anunciado durante la transmisión del programa, la Pensión por Consumo permitirá destinar anualmente un monto equivalente al 1% del importe de las compras que cumplan con las condiciones establecidas. Para acceder a este beneficio, el consumidor deberá identificarse con su DNI al momento de realizar la adquisición.

El mecanismo estará disponible únicamente en establecimientos formales que emitan una boleta electrónica consignando tanto el nombre como el número de documento del comprador. De esta manera, la operación podrá ser registrada y considerada para el cálculo correspondiente.

No todas las adquisiciones estarán comprendidas dentro de este esquema. Entre las operaciones excluidas se encuentran las compras de electrodomésticos, vehículos y otros bienes contemplados dentro de las excepciones establecidas por ley. Además, cuando una operación supere los S/44.000, tampoco será considerada para este beneficio.

El abogado tributarista Hansel Salinas explicó que el cálculo tiene un límite anual por persona. "Salinas advirtió que no hay rentabilidad en esos ahorros." Para llegar al monto máximo de S/440 al año, el consumidor tendría que registrar gastos aproximados de S/3.666 mensuales que cumplan con las condiciones exigidas.

¿En qué consiste la Pensión por Consumo y cuánto se puede acumular?

La Pensión por Consumo corresponde a aportes adicionales que buscan incrementar el fondo destinado a la jubilación de los afiliados. Estos montos se generan a partir de determinadas compras sustentadas mediante boletas de venta electrónicas en las que figuren los datos de identificación del consumidor.

El cálculo del aporte se efectúa de manera anual y toma como referencia el 1% del valor acumulado de las compras realizadas durante ese periodo. Sin embargo, existe un límite establecido para determinar cuánto puede reconocerse por este concepto.

El monto considerado para el cálculo tiene como máximo 8 UIT al año. Bajo las condiciones señaladas, el aporte anual puede llegar hasta S/440 por persona, mientras que la edad establecida para la jubilación es de 65 años.