Maritere Braschi recibe LLUVIA de críticas por comentario ‘DESPECTIVO’ sobre Lima Norte: “Todavía no encuentro…”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Maritere Braschi generó una ola de reacciones en redes sociales luego de referirse a los lugares de Lima Norte para tener una primera cita. La conductora compartió su opinión tras recibir una consulta de uno de sus seguidores, pero sus palabras no fueron tomadas de buena manera por algunos usuarios. Vecinos de esta parte de la capital cuestionaron la percepción expresada por la presentadora. Su comentario abrió un debate sobre la variedad de establecimientos que existen actualmente en Lima Norte.
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¿Qué dijo Maritere Braschi sobre los lugares de Lima Norte?
La conductora de televisión respondió a un usuario que buscaba recomendaciones para escoger un sitio apropiado para tener una primera cita en Lima Norte. A partir de esta consulta, Maritere Braschi explicó que, desde su perspectiva, el establecimiento elegido tiene un papel importante en este tipo de encuentros.
"Me han preguntado si tengo alguna recomendación para una primera cita en Lima Norte, pero antes de cualquier consejo quiero hablar de algo que para mí es fundamental: el lugar", comenzó diciendo con la elegancia que la caracteriza.
Posteriormente, la presentadora detalló las características que, según su criterio, debería reunir un establecimiento para una ocasión de este tipo. Fue precisamente al referirse a su experiencia buscando un espacio que cumpliera con esas condiciones cuando su comentario generó mayor controversia.
"Porque una primera cita no se puede dar en cualquier sitio, tiene que ser un lugar agradable, ordenado, limpio, con variedad de opciones y sobre todo que esté a la altura de la ocasión y para ser sincera, todavía no encuentro ese lugar que me cautive al 100% en Lima Norte, ¿ustedes sí?", agregó causando polémica con su comentario.
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Usuarios cuestionan comentario de Maritere Braschi sobre Lima Norte
Las declaraciones de Maritere Braschi provocaron diversas respuestas en redes sociales, especialmente de personas que viven en Lima Norte. Algunos usuarios consideraron que sus palabras transmitían una percepción negativa sobre los establecimientos de la zona y defendieron la oferta gastronómica y comercial que existe en este sector de la capital.
Entre las reacciones que dejaron los internautas se pueden encontrar comentarios que cuestionan directamente la opinión de la conductora y otros que la invitan a conocer diferentes lugares de Lima Norte antes de emitir una conclusión.
"Alaaaa ¿o sea que nosotros de Lima Norte no tenemos lugares limpios, ordenado, bonito? Qué mal sonó", "En Lima Norte tenemos muy bellos lugares estimada", "Yo soy de Lima norte y recontra confirmo que hay muy buenos lugares lindos y sobre todo con buen sabor, sería bueno que nos visites y lo pongas a prueba", "Qué daño y con eso nos echó barro a cientos, ni comemos bien y ni hay dónde", "Los negocios que consideren que cumplen con esa especificación tienen chance de decir: 'Maritere te invitamos' ¿o cómo que no?", se lee entre los comentarios.