Senamhi advierte sobre el décimo primer friaje en regiones del Perú: se esperan lluvias, vientos fuertes y descargas eléctricas

Senamhi advierte sobre el décimo primer friaje en regiones del Perú: se esperan lluvias, vientos fuertes y descargas eléctricasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Precaución es clave! Del miércoles 30 de septiembre al viernes dos de octubre se dará inicio al undécimo friaje del año, un fenómeno que afectará las condiciones meteorológicas en la selva peruana. Durante este periodo, se prevén lluvias, descargas eléctricas y fuertes vientos, junto con un descenso de temperaturas en varias áreas de la región.
El evento comenzará en la tarde del 30 de septiembre cuando un frente de aire frío entre por el sur peruano y avanzará gradualmente hacia la selva central. Este fenómeno será monitoreado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
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Regiones afectadas por el undécimo friaje y temperaturas esperadas
Según el informe del Senamhi, las bajas temperaturas variarán según la zona de la selva. En el sur, los valores mínimos serán de 26 °C, en el centro de 27 °C y en el norte alcanzarán 28 °C. Las regiones impactadas incluyen:
- Loreto
- Ucayali
- Madre de Dios
- Amazonas
- San Martín
- Cusco
- Junín
- Huánuco
- Pasco
- Ayacucho
- Puno
Durante las noches, se espera que las temperaturas en la selva sur disminuyan aún más, alcanzando alrededor de 19 °C. Estas variaciones se deben al friaje previsto en la región amazónica.
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El aire frío avanzará por la selva sur con lluvias, descargas eléctricas y vientos fuertes
El aire frío entrará inicialmente por la selva sur, comenzará en los departamentos de Puno y Madre de Dios y avanzará progresivamente hacia el resto de la selva.
El cambio de temperatura vendrá acompañado por lluvias que van de ligeras a moderadas, descargas eléctricas, alta nubosidad y vientos intensos que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Frente a esta situación, Senamhi aconseja a la población tomar precauciones en sus hogares.