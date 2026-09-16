¡ALERTA POR EL CALOR! El bochorno se concentraría lejos del mar y estos distritos de Lima podrían llegar a 38 °C

Lima podría alcanzar 36 °C y una sensación térmica de 38 °C en febrero de 2027 por El Niño . Conoce qué distritos soportarían más calor y lluvias.

Lima Metropolitana podría afrontar uno de sus veranos más calurosos en 2027. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advierte que en febrero la temperatura podría alcanzar los 36 °C, mientras que la sensación térmica llegaría hasta los 38 °C debido a la humedad.

Los distritos más alejados del mar serían los más expuestos al incremento del calor, especialmente aquellos ubicados en Lima Este y Lima Norte.

¿Qué distritos de Lima sentirían más calor en 2027?

Entre las zonas que podrían registrar las temperaturas más elevadas se encuentran La Molina, San Juan de Lurigancho, Ate, Chosica, Chaclacayo, Carabayllo, Comas y Puente Piedra.

Según Nelson Quispe, especialista e investigador del Senamhi, existe la posibilidad de superar el récord registrado durante El Niño de 1998.

"Según nuestras proyecciones, es muy probable que en el año 2027 superemos el récord histórico de temperatura de 1998, que fue de 35,2 °C, y llegaremos hasta los 36 °C. Se están dando las condiciones para que esto suceda", aseguró a la Agencia Andina.

La humedad también incrementaría la percepción del calor. "Es decir, la persona podría sentir hasta 38 °C de calor", afirmó Quispe.

En distritos cercanos al litoral, como Miraflores, Barranco, Chorrillos, San Isidro, Magdalena y San Miguel, las temperaturas también serían altas, aunque la influencia del océano ayudaría a moderar los valores.

El Niño también podría provocar lluvias en Lima

El aumento de las temperaturas no sería el único efecto esperado. El Senamhi prevé que durante el primer trimestre de 2027 puedan registrarse episodios de lluvias intensas en la costa central.

Yuri Escajadillo, especialista del organismo, indicó que las condiciones cálidas acompañadas de precipitaciones podrían mantenerse desde Tumbes y Piura hasta Lima.

"Las condiciones cálidas asociadas a lluvias las vamos a continuar teniendo desde Tumbes y Piura hasta la costa central de Lima", afirmó.

En el caso de la capital, Chaclacayo y Chosica aparecen entre las zonas que requieren mayor vigilancia debido a su ubicación en la cuenca media del río Rímac y al posible incremento de caudales durante episodios de lluvia.

Senamhi prevé normalización hacia otoño de 2027

Las proyecciones indican que estas condiciones estarían asociadas al calentamiento anómalo del mar y a la presencia de El Niño. Senamhi prevé que el escenario climático comience a normalizarse hacia el otoño de 2027.