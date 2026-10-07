Como Shakira: BTS también comió ceviche en Lima, ¿qué protocolo se activaría si uno de los artistas sufriera una intoxicación?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
BTS ya vive sus primeras horas en Lima y uno de sus integrantes aprovechó la estadía para acercarse a la gastronomía peruana. V, cuyo nombre real es Kim Taehyung, compartió imágenes de una mesa con ceviche, causa, arroz con mariscos, pulpo a la parrilla y postres tradicionales antes del primer concierto de la banda en el Estadio San Marcos.
La agrupación surcoreana tiene programadas tres presentaciones en la capital, los días 7, 9 y 10 de octubre, como parte de su gira 'BTS World Tour Arirang'.
V de BTS prueba ceviche y otros platos peruanos
Durante su estadía en Lima, V mostró en sus redes sociales parte de la comida que probó antes de subir al escenario.
Entre los platos que aparecieron en las imágenes se encontraban ceviche, causa, arroz con mariscos y pulpo a la parrilla. Además, el cantante destacó especialmente el sabor del camote, según informó la Agencia Andina.
La publicación despertó especial interés entre los seguidores del grupo, quienes celebraron que el artista se acercara a algunos de los platos más representativos de la cocina peruana.
El antecedente de Shakira y los rumores sobre el ceviche
La presencia de platos marinos también recordó un episodio ocurrido con Shakira en febrero de 2025, cuando la cantante colombiana tuvo que ser hospitalizada en Lima por un cuadro abdominal que la obligó a suspender uno de sus conciertos.
En aquel momento surgieron versiones que relacionaban su malestar con el consumo de ceviche. Sin embargo, nunca se confirmó públicamente que la comida peruana haya sido la causa de su hospitalización.
Aaron Snaiderman, director creativo de Shakira, incluso rechazó aquella versión con una frase que se hizo viral: "El ceviche me lo comí yo y estaba espectacular".
La causa específica del cuadro abdominal no fue informada públicamente por la cantante ni por su equipo médico.
Susalud sancionó filtración de información médica de Shakira
Lo que sí generó una investigación oficial fue la difusión de datos médicos de la artista durante su internamiento.
Susalud intervino la Clínica Delgado-Auna después de que circularan imágenes de su historia clínica en redes sociales y posteriormente impuso una multa de S/ 668.750, equivalente a 125 UIT, por la divulgación de información vinculada a su salud.
La entidad recordó que los diagnósticos, tratamientos y demás información médica son confidenciales y no pueden divulgarse sin autorización del paciente.
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BTS espera reunir a cerca de 118 mil personas en Lima
Más allá de la expectativa musical, la llegada de BTS también tendrá un impacto económico importante. La Cámara de Comercio de Lima estima que los tres conciertos podrían reunir aproximadamente a 118 mil asistentes y generar entre S/ 150 millones y S/ 200 millones de movimiento económico asociado al evento.
La proyección incluye gastos en entradas, transporte, hoteles, restaurantes, comercio, merchandising y otros servicios vinculados a la llegada de fans de distintas zonas del país y del extranjero.
Así, antes de su debut en San Marcos, BTS ya genera atención no solo por sus conciertos, sino también por su acercamiento a la cultura y gastronomía peruana.