¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD! BTS en Perú: HOY liberan entradas LIMITADAS para sus tres conciertos

A solo unas horas del primer concierto de BTS , Ticketmaster sorprendió a las fans en Perú con la venta de entradas limitadas de último minuto. ¿Cómo y cuándo adquirirlas?

La llegada de BTS ha desatado una fiebre en el Perú y Ticketmaster ha sorprendido a miles de seguidores que no pudieron asegurar su entrada para las tres presentaciones del grupo en el país. Este 6 de octubre se abre una venta de último minuto. Descubre cómo y cuándo podrás adquirirlas este 6 de octubre.

Hoy se disponibilizan entradas limitadas para BTS en tres fechas

¿No lograste conseguir entradas para BTS? Esta podría ser tu oportunidad. A solo horas del primer concierto en el Estadio San Marcos este 7 de octubre, Ticketmaster generó entusiasmo entre los fans que no alcanzaron a comprar sus boletos el lunes por la tarde.

Se ha habilitado un número limitado de entradas para las fechas 7, 9 y 10 de octubre, disponibles en el sitio oficial de Ticketmaster. Puedes acceder a ellas haciendo clic AQUÍ.

A partir de las 5.00 p. m. de este 6 de octubre, las entradas para el BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' en Lima estarán a disposición para todos aquellos que no quieran perderse este espectáculo impresionante.

Se recomienda a los interesados ingresar al sitio web 30 minutos antes para formar fila y tener la oportunidad de obtener un lugar en este esperado concierto para las 'army'.