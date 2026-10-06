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¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD! BTS en Perú: HOY liberan entradas LIMITADAS para sus tres conciertos

A solo unas horas del primer concierto de BTS, Ticketmaster sorprendió a las fans en Perú con la venta de entradas limitadas de último minuto. ¿Cómo y cuándo adquirirlas?

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    ¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD! BTS en Perú: HOY liberan entradas LIMITADAS para sus tres conciertos

    La llegada de BTS ha desatado una fiebre en el Perú y Ticketmaster ha sorprendido a miles de seguidores que no pudieron asegurar su entrada para las tres presentaciones del grupo en el país. Este 6 de octubre se abre una venta de último minuto. Descubre cómo y cuándo podrás adquirirlas este 6 de octubre.

    Hoy se disponibilizan entradas limitadas para BTS en tres fechas

    ¿No lograste conseguir entradas para BTS? Esta podría ser tu oportunidad. A solo horas del primer concierto en el Estadio San Marcos este 7 de octubre, Ticketmaster generó entusiasmo entre los fans que no alcanzaron a comprar sus boletos el lunes por la tarde.

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    Se ha habilitado un número limitado de entradas para las fechas 7, 9 y 10 de octubre, disponibles en el sitio oficial de Ticketmaster. Puedes acceder a ellas haciendo clic AQUÍ.

    A partir de las 5.00 p. m. de este 6 de octubre, las entradas para el BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' en Lima estarán a disposición para todos aquellos que no quieran perderse este espectáculo impresionante.

    Se recomienda a los interesados ingresar al sitio web 30 minutos antes para formar fila y tener la oportunidad de obtener un lugar en este esperado concierto para las 'army'.

    Hoy Se Abren Entradas Limitadas para BTS en Perú: Enlace para Compra
    Hoy Se Abren Entradas Limitadas para BTS en Perú: Enlace para Compra
    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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