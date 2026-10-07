SBS toma DRÁSTICA MEDIDA y disuelve ENTIDAD FINANCIERA en Lima por “inactividad”

Otra cooperativa es intervenida por la SBS . Operaba en conocido edificio de Santa Beatriz , en Cercado de Lima.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso la disolución de otra cooperativa de ahorro y crédito. Se trata de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Central Sindical Lima Ltda., conocida como Coopac Central Sindical Lima, que operaba en la urbanización Santa Beatriz, en el Cercado de Lima.

¿Por qué la SBS disolvió a la Coopac Central Sindical Lima?

La decisión de la SBS se produjo luego de que la entidad incumpliera con la obligación de remitir sus estados financieros correspondientes al periodo comprendido entre setiembre de 2025 y junio de 2026. Debido a esta falta, la cooperativa fue considerada como una entidad ‘inactiva’.

Durante 2026, la Coopac únicamente presentó sus estados financieros preliminares ajustados correspondientes a junio de 2025. Tras revisar dicha documentación, la SBS determinó que todavía estaba pendiente la aplicación de un ajuste por S/32.500, el cual debía ser reconocido en los estados financieros de la cooperativa desde setiembre de 2025.

“En la revisión efectuada a esta información, se determinó que quedaba pendiente la implementación de un ajuste por S/32 mil 500, el que debía ser reconocido en los estados financieros de la Cooperativa a partir de setiembre de 2025”, señaló la SBS.

SBS disuelve otra Coopac

Mediante la Resolución SBS N.° 02447-2026, publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano, la Superintendencia dispuso excluir a Central Sindical Lima Ltda. del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público y ordenó su disolución.

La medida se tomó debido a que la cooperativa se encontraba “incursa en la causal de inactividad”, según establece la resolución emitida por el organismo supervisor.

Sin embargo, la disolución no significa que la cooperativa deje de existir legalmente de manera inmediata. El numeral 9.6 del artículo 9 del Reglamento de Regímenes Especiales establece que una resolución de este tipo no pone fin a la existencia legal de la COOPAC. La entidad continuará existiendo hasta que culmine el proceso de liquidación o quiebra y, como consecuencia, se registre su extinción en el Registro Público correspondiente.

No obstante, la Coopac Central Sindical Lima dejará de ser sujeto de crédito y ya no estará comprendida en las obligaciones que la Ley General, su reglamentación y el Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 001-2026-PRODUCE, establecen para las COOPAC que se encuentran en actividad.

Asimismo, desde el inicio del proceso de liquidación, las deudas de la Coopac Central Sindical Lima únicamente generarán intereses legales.

Cabe señalar que la cooperativa ya había recibido anteriormente una sanción grave equivalente a 10 UIT por no presentar, dentro de los plazos y bajo las condiciones establecidas por la Superintendencia, los informes y/o reportes vinculados con el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT).

¿Qué medidas se aplicarán tras la disolución?

La resolución de la SBS establece que, desde su entrada en vigencia, quedan prohibidas determinadas acciones respecto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Central Sindical Lima Ltda.

Entre ellas se encuentra iniciar procesos judiciales o administrativos en su contra para exigir el pago de acreencias, así como continuar con la ejecución de resoluciones judiciales emitidas contra la entidad.

También queda prohibido constituir gravámenes sobre sus bienes como garantía de las obligaciones que mantiene, realizar pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones en su nombre utilizando fondos o bienes que le pertenezcan y que se encuentren en poder de terceros.

Del mismo modo, no podrán dictarse medidas cautelares contra los bienes de la cooperativa.

Como parte del proceso, la SBS designó a Elizabeth Salvatierra Laura y Karen Cerna Guillen como administradoras temporales, en calidad de titular y alterna, respectivamente, de la Coopac Central Sindical Lima Ltda.