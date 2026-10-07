La medida del Minedu permitirá que los colegios ubicados en zonas de riesgo culminen las clases a fines de noviembre o, como máximo, durante los primeros días de diciembre.

José Chang, titular del Ministerio de Educación (Minedu), informó que el año escolar 2026 culminará a fines de noviembre en algunas regiones del país que podrían verse afectadas con mayor intensidad por el fenómeno El Niño. La medida estará dirigida a las instituciones educativas ubicadas en zonas consideradas vulnerables ante los posibles efectos del evento climático.

El anuncio fue realizado durante la visita del ministro al colegio Mariano Melgar, ubicado en el distrito de Breña. Chang explicó que la decisión ya fue adoptada para determinadas regiones y contempla que las clases hayan concluido antes de llegar a la primera semana de diciembre.

“En algunas regiones ya se ha tomado la decisión de adelantarlos a fin de noviembre”, señaló Chang en declaraciones recogidas por Latina. El ministro precisó que “los primeros días de diciembre ya están terminadas las clases” en aquellas zonas donde se proyecta una mayor incidencia del fenómeno El Niño.

¿Cuándo terminan las clases escolares en 2026?

La disposición está dirigida a los colegios situados en áreas donde las autoridades consideran que el fenómeno climático podría generar un mayor impacto. Sin embargo, el ministro no especificó cuáles son las regiones comprendidas en esta medida ni cuántos estudiantes serían beneficiados con el adelanto de la culminación del año escolar.

Entre las regiones que históricamente presentan una mayor afectación cuando se registra el fenómeno El Niño figuran Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

Chang explicó que el adelanto del cierre del año lectivo responde a la posibilidad de que el evento climático golpee con mayor intensidad determinados puntos del territorio nacional. “Los primeros días de diciembre ya están terminadas las clases en aquellas zonas donde potencialmente el fenómeno del Niño llegue con fuerza”, sostuvo.

De esta manera, los colegios ubicados en zonas de riesgo tendrán una modificación en su calendario escolar. El ministro indicó que el sector Educación ya tomó esta determinación para algunas regiones, aunque evitó brindar mayores detalles sobre cómo se aplicará la medida en cada institución educativa.

La información fue brindada durante la actividad realizada en el colegio Mariano Melgar, en Breña, donde el titular del Minedu respondió consultas relacionadas con las medidas que viene preparando el sector. En ese contexto, vinculó el adelanto de la culminación de las clases con las acciones previstas para enfrentar una eventual afectación de la infraestructura educativa.

Reparaciones en colegios ante posible llegada de El Niño

José Chang también informó que cerca de 18.000 instituciones educativas ubicadas en ocho regiones serán sometidas a trabajos de reparación ante la posibilidad de que sufran daños por el fenómeno El Niño. De acuerdo con lo señalado por el ministro, se trata de zonas que podrían resultar seriamente afectadas por el evento climático.

“Respecto a las instituciones educativas que van a ser reparadas, son cerca de dieciocho mil instituciones educativas que están en ocho regiones que son afectadas seriamente por el fenómeno del Niño”, declaró Chang.

El titular del Minedu no precisó cuáles son las ocho regiones contempladas en esta previsión ni especificó qué tipo de intervenciones se ejecutarán en cada uno de los colegios identificados. Tampoco informó cuál será el cronograma establecido para realizar las reparaciones.